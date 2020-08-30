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На акциях протеста 30 августа задержаны более ста человек. Что о них известно

30 августа в Минске и других городах Беларуси начались массовые акции протеста. Не обошлось и без задержаний. В Минске за первые два часа акции протеста задержали 125 человек, передает РИА Новости со ссылкой МВД Беларуси. Прошли задержания и в других городах.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минск

Так выглядели задержания в Минске, пишет TUT.BY.


Вот имена людей, которых задержали в Минске, по данным лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна»:

  • Ахрэм Ягор
  • Баравік Аляксей
  • Запрудскі Ігар
  • Запрудскі Ігнат
  • Каваленка Павел (несовершеннолетний)
  • Калыганаў Іван (корреспондент ТАСС, доставлен в Октябрьское РУВД)
  • Каралевіч Яўген
  • Кляшторны Андрэй
  • Лысакоўскі Арцём (несовершеннолетний)
  • Лыскавец Яраслаў
  • Прыгодзіч Станісаў
  • Пупко Васіль
  • Рудэнка Аляксандр
  • Сачышын Дзяніс (несовершеннолетний)
  • Супрановіч Сяргей
  • Татур Уладзіслаў
  • Шавель Глеб (несовершеннолетний)
  • Шіла Іван
  • Яроменка Антон

Пинск

По данным «Вясны», задержан Виктор Антоник. Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что в Пинске исчез корреспондент издания «Медиа-Полесье» Евгений Николаевич.

Орша

По данным Вясны, в Орше задержаны минимум два человек. Один из них — Болдырев Алексей.

Гродно

Около 16 часов дня в Гродно ОМОН задержал мужчину, загримированного под Александра Лукашенко. У мужчины был плакат «Президент ненастоящий», сообщает издание «Белсат».

Фото: Радыё Свабода

По данным «Радыё Свабода», задержанного зовут Андрей Янкович.
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