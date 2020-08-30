Путин и Лукашенко договорились о встрече Москве в ближайшее время
В воскресенье 30 августа Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко.
В ходе телефонного разговора Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днём рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе беседы был подтверждён "обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям".
Руководители государств договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве.
13:28 30/08/2020
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