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Правозащитники сообщают о минимум 11 задержанных во время женского марша солидарности в Минске

Во время прошедшего 29 августа в Минске женского марша солидарности было задержано минимум 11 человек, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Так, по информации правозащитников, задержаны: Алексей Орлов, Игорь Таболич, Сергей Саникович, Иван Трофимчик, Вадим Перегуд, Александр Шалыгин, Александр Миронченко, Дмитрий Жибуль, Глеб Волошко.

Также с применением силы были задержаны ОМОНом супруги Александр и Наталья Раентовы, которых силовики вытащили из троллейбуса №29.

Кроме того в ходе акции были задержаны журналист «Радыё Свабода» Алесь Пилецкий и видеооператор Андрей Рабчик, а также журналист телеканала «Белсат» Дмитрий Мицкевич. Их отвезли в Октябрьское РУВД, а позже освободили.


В женском марше солидарности, по оценке правозащитников, приняло участие около 10 тысяч человек.

Также сообщается, что осужденных к административных арестам 28 августа демонстрантов перевезли в ИВС Жодино. В списке арестантов 60 человек.
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