+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Явлинский: Беларусь превращают в концлагерь

Один из основателей российский партии Яблоко Григорий Явлинский заявил, что Лукашенко превращает Беларусь в концлагерь.




«Никто не знает общее число политических заключенных в Беларуси. Предполагается, что только с 9 по 13 августа в ходе протестов было задержано не менее семи тысяч человек, возбуждено порядка сорока уголовных дел.

Около 600 граждан Беларуси сообщили о серьезных травмах в результате избиений при задержании, более ста человек заявили о тяжелых побоях в местах временного содержания. Только на акции протеста 27 августа в центре Минска задержали более 260 человек, следует из данных правозащитного центра «Весна»,- пишет Явлинский в своем блоге в поддержку в арестованного в Беларуси Виталия Шклярова.

«В начале июля Шкляров приехал домой, в родную Беларусь, навестить тяжелобольную мать. Привез сына на каникулы к бабушке. А 29 июля Виталия задержали по дороге в магазин и вот уже месяц держат в минском СИЗО», - утверждает Явлинский. – «Известно, что условия, в которых безо всякой причины содержат Виталия Шклярова, близки к пыточным. Его хотят сломать. Я расцениваю это как репрессии и издевательство».

Явлинский подчеркивает, что власть в Беларуси должна безусловно и незамедлительно освободить всех политических заключенных.

«Попытки запугать народ карательными мерами, превращение Беларуси на глазах всего мира в концлагерь не принесут желаемого властями результата, а, напротив, приведут к новым протестам как в самой республике, так и в других странах», - резюмирует Явлинский.

Он выразил «поддержку всем тем, кто остается задержанным в белорусских тюрьмах, родным и близким убитых и пропавших без вести, тем, кто продолжает мирно маршировать по улицам Беларуси, отстаивая право определять свое свободное будущее, всему белорусскому народу в его стремлении к свободе».
АФН
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]