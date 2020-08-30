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Лукашенко все придумал: Силы НАТО в Балтийском регионе развернуты до белорусского кризиса

Силы Североатлантического альянса в Балтийском регионе имеют оборонительный характер и были развернуты до кризиса в Беларуси, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.


"Наши развертывания в Балтийском регионе на территории союзников по НАТО носят оборонительный характер, они предшествовали кризису в Беларуси, и мы действуем прозрачно в том, что касается боевой подготовки и учений, которые планируются на долгосрочный период", - сообщила Лунгеску в ответ на просьбу "Интерфакса" прокомментировать заявления белорусского президента Александра Лукашенко об угрозе на западных границах и о стремлении НАТО использовать его страну как "трамплин в Россию".

В качестве примера Лунгеску привела развертывание системы дальнего радиолокационного обнаружения AWACS НАТО для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время тренировок.

Она сослалась при этом на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс остается бдительным и готов защищать всех союзников.

Накануне Лукашенко в своих высказываниях не исключил превращения республики в театр военных действий.

При этом Лукашенко сравнил текущую ситуацию с ситуацией во время второй мировой войны, упомянув в этом контексте Адольфа Гитлера. "Им (на Западе - Прим.) не Беларусь нужна. Беларусь - это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий "Центр" бросил на Москву. Технологии другие", - сказал он.
Интерфакс
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