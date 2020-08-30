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Колесникова о Бабарико: с ним все в порядке, он нас поддерживает

Член президиума Координационного совета (КС), представитель штаба экс-претендента на пост президента Беларуси и экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико Мария Колесникова заявляет, что тот в курсе происходящего в стране, он "очень сильно поддерживает" своих сторонников.



"Нам приносят письма наши друзья, у которых есть переписка с Виктором. От них мы узнаем, что с ним все в порядке, что он очень сильно нас поддерживает", - сказала Колесникова в ходе стрима в субботу.

Колесникова уточнила, что у нее лично отсутствует переписка с Бабарико. "Ни его письма, ни мои письма к нему не доходят", - посетовала она.

Член президиума КС напомнила, что около десяти дней после выборов к экс-банкиру не допускали адвокатов, "и не было понятно вообще, что с ним происходит". "Потом мы узнали, что физически с ним все в порядке", - сказала она.

По данным Колесниковой, Бабарико знает о том, что происходит в стране "по каким-то газетным вырезкам, по новостям белорусского телевидения".

"Он нацелен на победу, он в нас верит", - уверяет Колесникова.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие ранее заявляло, что в банке была создана организованная преступная группа. Бабарико обвиняется в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Всего по "делу Белгазпромбанка" проходит около 30 человек, в том числе 6 членов правления банка. Расследование ведет КГБ Беларуси.

Бабарико собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но ему было отказано в регистрации.
"Интерфакс"
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