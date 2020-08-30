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Жителей Туркменистана заставляют покупать портреты президента вместе с едой

Жителей Фарапского района Лебапского велаята Туркменистана заставляют покупать фотографию президента Гурбангулы Бердымухамедова вместе с продуктами питания, продающимися в государственных магазинах. Об этом сообщает "Радио Азатлык" (туркменская служба "Радио Свобода") со ссылкой на своего корреспондента в регионе.



"В государственных магазинах в селах Махтымгулы и Бухарский в продаже появились мука и хлеб, которые продаются в ограниченном количестве в качестве пайка на май и июнь. Жители ожидали, что от них потребуют покупать в нагрузку просроченные продукты или низкокачественные изделия из отечественного текстиля. Но на этот раз от них потребовали купить фотографию президента", – рассказал журналист.

По его словам, фотография Бердымухамедова размером 50х35 см стоит 20 манатов (почти $6 по курсу туркменского Центробанка).

Покупатели недовольства не высказывали, так как вокруг магазинов стоят сотрудники министерства внутренней безопасности и полиции. Один из сотрудников полиции, поговоривший с журналистом на условии анонимности, заявил: власти считают, что если фотография Бердымухамедова будет в каждом доме, то "население будет его больше любить".

Бердымухамедов занимает должность президента Туркменистана с 2007 года. В 2016-м Меджлис страны принял новую конституцию, которая отменяет возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом и увеличивает срок полномочий главы государства до семи лет.
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