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Кремль похоронил пророссийские настроения среди белорусов

Путин вновь повторил, что поздравил АГЛ с победой и считает выборы легитимными, а значит и правителя – легитимным.

Тем временем абсолютное большинство белорусов его таковым не считает и требует отставки в связи с масштабной фальсификацией выборов и устроенным террором в отношении мирных жителей, пишет представитель исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев



Очень скоро социологические исследования будут фиксировать устойчивое падение пророссийских предпочтений среди белорусов. Потому что кого именно поддерживает Кремль – белорусский народ либо нелегитимного правителя – стало уже совсем ясно.
Белорусская и российская пропаганда, естественно, будут в унисон петь о том, что лишь в союзе с Россией возможно светлое будущее. Это всерьез сработает лишь на категорию населения в возрасте 70+. Часть белорусских почитателей российских телеканалов будет страдать от когнитивного диссонанса (верить своим глазам и ушам или телевизору), для большинства суть происходящего будет понятна сразу либо немного погодя.
Андрей Елисеев
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