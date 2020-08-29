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Официальный Союз журналистов сделал неожиданное заявление

Белорусский союз журналистов настаивает на быстрой выдаче новых аккредитаций журналистам иностранных СМИ, говорится в распространенном в субботу заявлении БСЖ.

"Белорусский союз журналистов выступал и выступает за прозрачное, конкурентное и этически выдержанное развитие медиа, за соблюдение медийного законодательства и безопасность журналистов". "Мы настаиваем, чтобы процесс выдачи новых аккредитаций нашим иностранным коллегам прошел максимально быстро, не создавал проблем для наших коллег, не был растянут во времени и не сказался на объеме информации о Беларуси в зарубежном информационном пространстве", - заявили в БСЖ.

В Белорусском союзе журналистов утверждают, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации. Здесь "рассчитывают, что в результате переаккредитации все белорусские и иностранные профессиональные журналисты и редакции в соответствии с законом возобновят свою работу в Беларуси в полном объеме и в ближайшее время".

Со своей стороны БСЖ "готов оказать поддержку всем партнерским редакциям СМИ". Кто имеется в виду, непонятно. Видимо, Раша тудей.
TUT.by
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