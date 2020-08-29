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В Беларуси лишили аккредитации иностранных журналистов. Их высылают из страны

Три аккредитованых в Беларуси журналиста ARD (Ассоциации немецких региональных общественных телерадиокомпаний) были лишены аккредитации. Двух из них высылают из страны, ещё на одного составили протокол.

28 августа Илью Кузнецова, Сергея Сергеева и Михаила Фомина задержали в гостинице “Минск”. Все трое были аккредитованы в МИД Беларуси.

По информации БАЖ их лишили аккредитации решением межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности при Совете безопасности. Сегодня всех троих журналистов отпустили.


Граждан России Сергея Сергеева и Михаила Фомина высылают из Беларуси. Против Ильи Кузнецова составлен протокол за якобы участие в массовой акции.

Межведомственная комиссия по обеспечению информационной безопасности при Совете безопасности была создана в 2017 году. Задача комиссии — обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь в информационной сфере, пишет euroradio.fm

Состав Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере:

Владимир Арчаков — заместитель государственного секретаря Совета безопасности (председатель комиссии).

Андрей Кунцевич — заместитель главы Администрации президента (заместитель председателя комиссии)

Александр Антонович — главный советник аналитического сектора информационно-аналитического управления государственного секретариата Совета безопасности (секретарь комиссии)

Сергей Аземша — заместитель Председателя Следственного комитета

Александр Вольфович — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель Министра обороны

Сергей Жерносек — заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при президенте

Дмитрий Жук — директор и главный редактор учреждения Администрации Президента Республики Беларусь "Издательский дом "Беларусь сегодня"

Геннадий Казакевич — первый заместитель Министра внутренних дел – начальник криминальной милиции

Виталий Краснобаев —заместитель руководителя пресс-службы президента

Олег Макаров — директор Белорусского института стратегических исследований

Игорь Марзалюк — председатель постоянной комиссии Палаты представителей национального собрания по образованию, науке и культуре

Марат Марков — председатель правления закрытого акционерного общества "Второй национальный телеканал"

Сергей Нестерович — первый заместитель министра связи и информатизации

Сергей Теребов — первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности

Евгений Шестаков — заместитель министра иностранных дел

Ольга Шпилевская — начальник главного идеологического управления Администрации президента

Всеволод Янчевский — директор государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий"

Также среди членов комиссии есть министр информации, однако в списках всё ещё указан Александр Карлюкевич, которого на кресле главы министерства сменил Игорь Луцкий.

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