В Беларуси лишили аккредитации иностранных журналистов. Их высылают из страны
Три аккредитованых в Беларуси журналиста ARD (Ассоциации немецких региональных общественных телерадиокомпаний) были лишены аккредитации. Двух из них высылают из страны, ещё на одного составили протокол.
28 августа Илью Кузнецова, Сергея Сергеева и Михаила Фомина задержали в гостинице “Минск”. Все трое были аккредитованы в МИД Беларуси.
По информации БАЖ их лишили аккредитации решением межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности при Совете безопасности. Сегодня всех троих журналистов отпустили.
Граждан России Сергея Сергеева и Михаила Фомина высылают из Беларуси. Против Ильи Кузнецова составлен протокол за якобы участие в массовой акции.
Межведомственная комиссия по обеспечению информационной безопасности при Совете безопасности была создана в 2017 году. Задача комиссии — обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь в информационной сфере, пишет euroradio.fm
Состав Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере:
Владимир Арчаков — заместитель государственного секретаря Совета безопасности (председатель комиссии).
Андрей Кунцевич — заместитель главы Администрации президента (заместитель председателя комиссии)
Александр Антонович — главный советник аналитического сектора информационно-аналитического управления государственного секретариата Совета безопасности (секретарь комиссии)
Сергей Аземша — заместитель Председателя Следственного комитета
Александр Вольфович — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель Министра обороны
Сергей Жерносек — заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при президенте
Дмитрий Жук — директор и главный редактор учреждения Администрации Президента Республики Беларусь "Издательский дом "Беларусь сегодня"
Геннадий Казакевич — первый заместитель Министра внутренних дел – начальник криминальной милиции
Виталий Краснобаев —заместитель руководителя пресс-службы президента
Олег Макаров — директор Белорусского института стратегических исследований
Игорь Марзалюк — председатель постоянной комиссии Палаты представителей национального собрания по образованию, науке и культуре
Марат Марков — председатель правления закрытого акционерного общества "Второй национальный телеканал"
Сергей Нестерович — первый заместитель министра связи и информатизации
Сергей Теребов — первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности
Евгений Шестаков — заместитель министра иностранных дел
Ольга Шпилевская — начальник главного идеологического управления Администрации президента
Всеволод Янчевский — директор государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий"
Также среди членов комиссии есть министр информации, однако в списках всё ещё указан Александр Карлюкевич, которого на кресле главы министерства сменил Игорь Луцкий.
17:14 29/08/2020
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