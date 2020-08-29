+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Один из задержанных в Минске «вагнеровцев» рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Один из 33 задержанных в Белоруссии россиян рассказал о встрече с сыном главы республики Александра Лукашенко.

Его слова приводятся в интервью, опубликованном на YouTube-канале WarGonzo 29.

По словам мужчины, они собрались в одной большой комнате, где встретились с сыном Лукашенко и начальником Генштаба (речь, очевидно, идет о старшем сыне президента Белоруссии Викторе Лукашенко, — прим. «Ленты.ру»). «Товарищ Лукашенко заявил, что "так как не приехал Генпрокурор РФ и Генпрокурор Украины, было принято решение президентом республики Беларусь вернуть вас на родину". Вот что заявил нам сын Лукашенко», — сказал он.

Россиянин также отметил, что в ходе задержания белорусские силовики заявили, что им якобы была дана конкретная разнарядка — 15 человек посадить, остальных отпустить.


Ранее президент России Владимир Путин назвал задержание бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США.

29 июля в республике были задержаны 33 россиянина из ЧВК Вагнера. Минск заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но в итоге 32 «вагнеровца» были переданы России, пишет lenta.ru
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]