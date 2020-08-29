Силовики против женщин: площади Минска в заграждении





Так, на площади Независимости выставлены железные ограждения непосредственно у Дома правительства и памятника Ленину. В стороне у подземных переходов на площади также стоят ограждения, но сами переходы пока открыты для движения.

Также ограждена территория у Дворца Республики на Октябрьской площади. Здесь выставлены пластиковые ограждения, которые обычно используются во время дорожных работ.









Кроме того, закрыта территория у монумента Победы на площади Победы.



