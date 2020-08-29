Силовики против женщин: площади Минска в заграждении
В белорусской столице накануне запланированного на субботу марша протестующих выставили заграждения на трех площадях.
Так, на площади Независимости выставлены железные ограждения непосредственно у Дома правительства и памятника Ленину. В стороне у подземных переходов на площади также стоят ограждения, но сами переходы пока открыты для движения.
Также ограждена территория у Дворца Республики на Октябрьской площади. Здесь выставлены пластиковые ограждения, которые обычно используются во время дорожных работ.
Кроме того, закрыта территория у монумента Победы на площади Победы.
По информации ряда Telegram-каналов, в субботу протестующие планируют провести "Гранд-парад женских миротворческих сил", пишет interfax.by
15:29 29/08/2020
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