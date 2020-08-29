Членов КС Ковалькову и Дылевского перевели c Окрестина в Жодино
Членов Президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского перевели из Окрестина в Жодино, сообщает пресс-служба КС.
Как сообщалось, 25 августа Ковалькову и Дылевского суд приговорил к 10 суткам административного ареста. Оба были задержаны в понедельник днем в районе Минского тракторного завода в рамках административного процесса. Их обвинили в организации несанкционированного мероприятия.
Накануне адвокаты не смогли встретиться со своими подзащитными, но где они находятся, им не говорили.
"Белорусский партизан"
14:54 29/08/2020
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