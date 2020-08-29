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Членов КС Ковалькову и Дылевского перевели c Окрестина в Жодино

Членов Президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского перевели из Окрестина в Жодино, сообщает пресс-служба КС.

Как сообщалось, 25 августа Ковалькову и Дылевского суд приговорил к 10 суткам административного ареста. Оба были задержаны в понедельник днем в районе Минского тракторного завода в рамках административного процесса. Их обвинили в организации несанкционированного мероприятия.

Накануне адвокаты не смогли встретиться со своими подзащитными, но где они находятся, им не говорили. 
"Белорусский партизан"
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