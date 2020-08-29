В Кремле сообщили об отсутствии планов визита Путина в Беларусь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в настоящее время не планирует визит в Минск.
«Пока планов поездки нет», — заявил Песков.
Так он ответил на вопрос о возможности визита Путина в Беларусь в ближайшее время.
Да и зачем Путину ехать в Минск, если теперь Лукашенко полностью от него зависим и по первому звонку помчится в Кремль?
"Белорусский партизан"
14:19 29/08/2020
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