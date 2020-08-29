В Кремле сообщили об отсутствии планов визита Путина в Беларусь





«Пока планов поездки нет», — заявил Песков.





Так он ответил на вопрос о возможности визита Путина в Беларусь в ближайшее время.





Да и зачем Путину ехать в Минск, если теперь Лукашенко полностью от него зависим и по первому звонку помчится в Кремль?