Инициатор "Акта о демократии в Беларуси" обратился к Лукашенко и Путину
Американский конгрессмен Кристофер Смит, который входит в Комитет по иностранным делам Конгресса США и был автором «Акта о демократии из Беларуси», призвал Александра Лукашенко уйти в отставку, а главу России Владимира Путина — не вмешиваться в белорусскую ситуацию.
"Чем убивать, задерживать и сажать в тюрьму своих политических оппонентов, Лукашенко нужно слушать голоса белорусского народа, призывающего к свободе слова, свободе прессы и свободе поменять власть через свободные и справедливые выборы, — сказал Смит. - Слишком долго он прижимал эти фундаментальные права народа Беларуси. Лукашенко нужно уйти в отставку и позволить переходному правительству провести действительно свободные и справедливые выборы, которые будут на самом деле отражать волю белорусского народа».
Смит также обратился к президенту России Владимиру Путину: "Белорусский народ сам должен решать свое будущее и то, кто будет управлять страной, а не Владимир Путин".
«Российское вмешательство и интервенция только провалятся, а в долгосрочной перспективе поспособствуют вражде между Беларусью и Российской Федерацией. Господин Путин, не создавайте вторую Украину в Беларуси», -- призвал американский сенатор..
"Акт о демократии в Беларуси", разработанный Смитом, был принят Конгрессом США в 2004 году. Он предусматривал поддержку белорусского гражданского общества и санкции против руководства Беларуси.
12:00 29/08/2020
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