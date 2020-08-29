







"Чем убивать, задерживать и сажать в тюрьму своих политических оппонентов, Лукашенко нужно слушать голоса белорусского народа, призывающего к свободе слова, свободе прессы и свободе поменять власть через свободные и справедливые выборы, — сказал Смит. - Слишком долго он прижимал эти фундаментальные права народа Беларуси. Лукашенко нужно уйти в отставку и позволить переходному правительству провести действительно свободные и справедливые выборы, которые будут на самом деле отражать волю белорусского народа».





Смит также обратился к президенту России Владимиру Путину: "Белорусский народ сам должен решать свое будущее и то, кто будет управлять страной, а не Владимир Путин".





«Российское вмешательство и интервенция только провалятся, а в долгосрочной перспективе поспособствуют вражде между Беларусью и Российской Федерацией. Господин Путин, не создавайте вторую Украину в Беларуси», -- призвал американский сенатор..



