



Министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации двух журналистов BBC, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ)





"Только что позвонили журналисткам ВВС Татьяне Мельничук и Татьяне Януцевич. Сообщили, что решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизму их аккредитации в МИД аннулируются с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении БАЖ.





О лишении аккредитации четырех журналистов сообщает также Радио Свабода. Это Александра Дынько, Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Влад Гридин.





Известно также, что МИД лишил аккредитации четырех работающих на иностранные СМИ российских журналистов. По информации посольства РФ журналисты представляют Associated Press и немецкий канал ARD. Их высылают из страны.