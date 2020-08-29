Рунет: «То есть, мы дадим Лукашенко все. И ничего ему за это не будет»

Об этом пишет gazetaby.com в рамках спецпроекта «(в)Рунет – о выборах в Беларуси».





«Коммерсантъ» пишет о сформированном в России по просьбе Александра Лукашенко «резерве из сотрудников правоохранительных органов», готовом отправиться в Беларусь, если «экстремистские элементы» начнут захватывать административные здания.





Издание акцентирует внимание на том, что сам Лукашенко после откровений Путина делал такие заявления, как будто бы помощь ему вовсе не нужна.





Комментируя позицию ЕС по белорусскому вопросу, «Коммерсантъ» приходит к выводу, что «в целом Европа, похоже, пребывает в растерянности и к радикальным шагам пока не готова».









Газета.ru начинает раскручивать языковую тему. Взяв за отправную точку заявление Станислава Шушкевича о необходимости вернуть белорусскому языку статус единственного государственного, издание публикует набившие оскомину страшилки о «тотальной белорусизации» Беларуси. Для примера—небольшой фрагмент:





— Самым наглядным примером белорусизации можно назвать изменение топонимики на улицах Беларуси. С середины 2010-х на улицах столицы де-юре двуязычной, а де-факто русскоязычной страны нельзя встретить указателя на русском языке.









Пообещав «если что» силой поддержать режим Лукашенко, Владимир Путин невольно выдал секреты кремлевского Полишинеля, пишет «Росбалт».





Автор публикации задается вопросом об истинных мотивах Кремля. Здесь и интересы российского олигархического бизнеса, и резоны высшей власти.





Бегство в Россию или просьба ввести российские войска по мнению автора «Росбалта» не выглядят фантастическими вариантами развития событий. Но при этом они могут оказаться повторением украинского урока, закончившегося утратой для России Украины.





— Для Кремля сегодня существенно то, что режим Лукашенко устоял. Самые сложные испытания для него, во всяком случае на данный момент, уже позади. Белорусская оппозиция продемонстрировала, что в своей революции действовать революционными методами не готова, Лукашенко же показал (в том числе и буквально, взяв в руки оружие), что готов к применению любых средств для удержания власти. А это значит, что оппозиция может только просить, а решать будет все тот же «батька». Не самый лучший вариант для Кремля. Но и не худший, а главное, привычный, — делает вывод «Росбалт».





«Независимая газета» также пишет о заявлении Путина, акцентируя внимание на следующем:





— Когда государственной телекомпании удается взять интервью у президента РФ, это всегда означает, что Путину необходимо срочно о чем-то заявить. И скорее всего такая необходимость была связана именно с Беларусью.





Заявление российского президента газета называет двойным сигналом — «и отдельно белорусской власти, и особо красно-белой оппозиции»:





— Недаром Путин упомянул решение Конституционного суда о запрете ее Координационного совета.

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