+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Кто примазался к акции? Что за странные флаги появляются на провластных митингах

С 16 августа, через неделю после выборов, в Беларуси начались акции в поддержку Александра Лукашенко, которые, по логике, должны были бы проходить до выборов.

Кто примазался к акции? Что за странные флаги появляются на провластных митингах
Главной идеей президентской кампании Лукашенко было борьба, Фото: TUT.by
Но тогда действующий президент предпочитал встречаться с чиновниками и посещать воинские и милицейские части.

Главной идеей президентской кампании Лукашенко было борьба с внешним вмешательством. В частности, белорусские власти обвиняли «Газпром», российских олигархов да и сам Кремль в спонсировании белорусской оппозиции и в желании сменить власть в стране.


«Независимость стоит дорого, но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она наша, она любимая, а любимую не отдают», — заявлял Лукашенко на предвыборной неделе.


Но после выборов вектор внешнего вмешательства в Беларусь поменялся. Теперь Лукашенко регулярно созванивается с Путиным, на госСМИ работают российские журналисты, в Беларусь прилетают самолеты ФСБ РФ.

Да и на митингах в поддержку Лукашенко можно заметить флаги, которые никак не вяжутся с независимостью и суверенитетом.


Кроме официальных флагов Беларуси, флагов «Белой Руси», Компартии, Федерации профсоюзов, Белорусской Ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь», которые своим автоматом напоминают Мозамбик, и прочих подобных организаций, поддержать Лукашенко приходят с полосатыми черно-оранжевыми флагами «Национально-освободительного движения», или НОД.

НОД — Что это такое?

НОД был основан в 2012 году как российское прокремлевское движение, которое потом распространилось и на соседние страны. Организация является ярой антизападной, заявляя, что все российские проблемы, в том числе коррупция, «крышуются» Западом, выступает за воссоздание Советского Союза как единого государства и считает Путина национальным лидером.

В истории НОДа: участие в оккупации Крыма и в интервенции в юго-восточную часть Украины, нападение на российских оппозиционеров, в том числе Алексея Навального и Михаила Касьянова. Сейчас настала очередь Беларуси.


«Спасибо белорусам за защиту западных рубежей нашего единого Отечества. Спасибо большое!!! А теперь пора воссоединиться! Мы один народ, у нас одно Отечество!!!» — говорится в заявлении на сайте НОД.

Ранее у властей и НОДа возникали разногласия, в том числе по поводу организации «Бессмертных полков», использования георгиевских лент и так далее. Но теперь они все выступают единым фронтом.

К слову, нашу страну отделения НОДа в своих соцсетях называют Белоруссией, призывают восстановить «нашу (российскую – ред.) великую империю», выступают «за империю, за союз». Где в этом имперском будущем место для независимости и суверенитета любимой Беларуси, непонятно.

Впрочем, представителей с флагами «имперской» НОД на провластных митингах не так много — единицы. Остаётся надеяться, что сторонники этой организации просто «примазались» к привозимым бюджетникам. И чиновники-организаторы сделают выводы по поводу символики и целей данной организации.
telegraf.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]