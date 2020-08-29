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Черечень о создании в РФ резерва силовиков для Беларуси: Москва никогда не соблюдала нейтралитет

Все события, которые сейчас происходят в Республике Беларусь, так или иначе связаны с отказом Минска подписывать все дорожные карты с Россией.

Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил глава партии «Грамада», кандидат на пост президента Беларуси на выборах 2020-го года Сергей Черечень, комментируя заявление Владимира Путина о создании резерва из силовиков для помощи республике.

«Россия никогда не соблюдала безразличия или нейтралитет. Мы для России страна с их зоной влияния. Все серьёзные политические процессы, которые происходят на нашей территории, плотно связаны с Кремлём», - убежден он.
Также Черечень напомнил, что вопрос глубокой интеграции, который был поднят в конце прошлого года, удалось «отложить на потом».

«Уверен, что многие события, происходящие в этом году, тесно связаны с отказом нашей страны подписывать все дорожные карты», - обратил внимание политик.
Лидер партии «Грамада» не сомневается: всё, что сейчас происходит, к сожалению, имеет обратный эффект в сохранении суверенитета и независимости Беларуси.
«Время покажет, но пока оптимизма мало. Ещё в начале прошлой неделе было много инсайдов по новой стране Белоруссии», - подытожил он.

Напомним: российский лидер заявил, что в РФ сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь Беларуси. По словам российского главы государства, резерв из числа российских силовиков был создан по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко.
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