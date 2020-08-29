



Об этом в «Фейсбуке» сообщила жена политика Марина Адамович.





Николая Статкевича задержали люди в штатском 31 мая, когда он ехал на на Комаровский рынок на пикет по сбору подписей за Светлану Тихоновскую. Статкевича дважды арестовывали на 15 суток, а 30 июня стало известно, что против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («Организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»).





Правозащитники признали Николая Статкевича политзаключенным.