Николаю Статкевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей
Cамых буйных оппозиционеров белорусская власть предпочитает держать в СИЗО. Николаю Статкевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей
Об этом в «Фейсбуке» сообщила жена политика Марина Адамович.
Николая Статкевича задержали люди в штатском 31 мая, когда он ехал на на Комаровский рынок на пикет по сбору подписей за Светлану Тихоновскую. Статкевича дважды арестовывали на 15 суток, а 30 июня стало известно, что против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («Организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»).
Правозащитники признали Николая Статкевича политзаключенным.
09:12 29/08/2020
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