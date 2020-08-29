+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Николаю Статкевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей

Cамых буйных оппозиционеров белорусская власть предпочитает держать в СИЗО. Николаю Статкевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей


Об этом в «Фейсбуке» сообщила жена политика Марина Адамович.

Николая Статкевича задержали люди в штатском 31 мая, когда он ехал на на Комаровский рынок на пикет по сбору подписей за Светлану Тихоновскую. Статкевича дважды арестовывали на 15 суток, а 30 июня стало известно, что против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («Организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»).

Правозащитники признали Николая Статкевича политзаключенным. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]