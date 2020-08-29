Об этом Гозман написал на своей странице в Фейсбук.









- Путин впервые публично заявил о своей полной поддержке Лукашенко. Он сказал, что белорусские спецслужбы вели себя сдержанно (действительно, как кто-то заметил, они убивали и насиловали, но разных людей – они не убивали изнасилованных и не насиловали убитых, по крайней мере об этом ничего не известно).





Приезд в Минск вагнеровцев – провокация спецслужб Украины и США, а о действиях Лукашенко, который их зачем-то арестовал, мы больше не вспоминаем. Ну и главное – по просьбе Лукашенко подготовлен резерв из сотрудников правоохранительных органов, чтобы в случае чего оказать братской диктатуре братскую помощь. И вишенка на торт – в этот же день прошло сообщение о рефинансировании белорусских долгов, то есть деньги тоже дадим.





В интервенцию, в начало еще одной войны верить настолько не хочется, что масса комментаторов успокаивает: Путин, мол, еще не принял решения, может, и не примет. Тем более, что это решение явно не в интересах России.





Но убийство Немцова, отравление Навального, война в Украине – продолжать список? – тоже не в интересах России. А сегодня наш несменяемый лидер в сложном психологическом состоянии. Фиаско с обнулением (смеются, почти как над Лукашенко с автоматом), падающие рейтинги, протесты в разных точках страны, как и длительное пребывание в бункере, не способствуют взвешенности в оценках. Да и чего ружью зря висеть? Пусть стреляет.





Фактически Путин сказал, что пошлет войска, когда захочет. Вот проснется в плохом настроении (или, наоборот, в хорошем) – и пошлет!





Ясно, что за этой передовой группой "правоохранителей" войдут уже и регулярные войска, и что они никуда не уйдут. Ясно, что при развитии событий по этому сценарию Беларусь будет аннексирована. Ясно, что будет кровь.





Кто может предотвратить интервенцию?





Мы отсюда сделать это не сможем. Будем, конечно, протестовать, но это не поможет.





Запад – не сможет, да и не захочет.





Сам Лукашенко, как уже давно ясно, свою страну предал. И он, если надо, легко организует повод для вторжения – пошлет своих бандитов поджечь пару машин, например.





Но предотвратить интервенцию могут сами белорусы – и только они!





Путин, при всем своем самовластье, опасается перейти одну черту – не может допустить масштабных потерь среди своих военных. Не из человеколюбия, понятно, а потому, что похоронки пойдут в основном в дома того сужающегося слоя людей, которые его пока оддерживают, – это их дети и внуки будут направлены в Беларусь. И тогда от него могут отвернуться и они.





Я обращаюсь к нашим друзьям в Беларуси, к тем, за героической борьбой которых мы следим с замиранием сердца. Если вы четко и громко скажете, что вы и ваши сограждане встретите непрошенных гостей так, как ваши предки встречали фашистов, если у руководства России не будет в этом сомнения, трагедии – а это и для нас будет трагедия, хотя бы потому, что погибнут наши сограждане, – может и не случится. Кремль испугается. Своей четкой, не оставляющей сомнения позицией вы можете спасти и независимость своей страны, и множество жизней – как своих соотечественников, так и наших солдат. И страну нашу вы можете спасти от совершения еще одного преступления, от еще одного несмываемого позора.





Жыве Беларусь!



