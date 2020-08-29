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Союз диктатур: Путин признал президентские выборы в Беларуси состоявшимися

Президент России Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 1» заявил, что президентские выборы, которые проходили в Беларуси в начале августа, можно считать состоявшимися.




«Мы исходим из того, что выборы состоялись», — сказал глава государства в интервью, анонс которого был показан в ночь на субботу, 29 августа.

Напомним, что Владимир Путин одним из первых поздравил Александра Лукашенко. Но в этом поздравлении отсутствовали традиционные фразы про "доверие народа" или "вас избирал белорусский народ". Зато были намеки на продолжение интеграционных проектов. Таким образом, такое признание может дорого обойтись не только Лукашенко, но и Беларуси.

Цивилизованные страны итоги белорусских выборов не признали. 
"Белорусский партизан"
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