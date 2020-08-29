Плюс 9 человек: в Беларуси признали политзаключенными уже 41 человека

Правозащитники оценивают уголовное преследование этих людей по статье 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки) как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения.









На сегодня правозащитники признали политзаключенными уже 41 человека, пишет euroradio.fm



