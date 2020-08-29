Плюс 9 человек: в Беларуси признали политзаключенными уже 41 человека
Это участники акций протеста Александр Францкевич, Акихиро Ханада, Александр Шабалин, Юрий Власов, Игнат Сидорик, Юрий Савицкий, Артем Квашевский, Артем Сацук, Татьяна Каневская.
Правозащитники оценивают уголовное преследование этих людей по статье 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки) как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения.
На сегодня правозащитники признали политзаключенными уже 41 человека, пишет euroradio.fm
08:25 29/08/2020
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