В Беларуси ограничили доступ к сайтам naviny.by и NN.by

Сайты попадают в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь». Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.





«Наша Ніва» сообщила в Telegram, что продолжает работу в этом мессенджере: https://t.me/nashaniva.





Naviny.by также есть в Telegram: https://t.me/naviny_by.

Напомним, что ровно неделю назад, также в пятницу вечером, мы сообщили, что в Беларуси заблокированы более 70 сайтов — они попали в «черный список» БелГИЭ, который формируется на основании решений Министерства информации. В списке оказались как СМИ: «Радыё Свабода», «Белсат», «Трибуна», «Еврорадио» и другие, — так и сайты общественных инициатив: правозащитный сайт sprin96.org, платформы «Голос» и «Зубр» и другие. Мы попытались узнать, в чем причина, однако в министерстве получить комментарий не удалось.





Позже владелец одного из заблокированных интернет-ресурсов pyx.by, председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич, показал нам приказ Министерства информации Республики Беларусь «Об ограничении доступа».





«В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, порнографии, насилия и жестокости, в том числе пропагандирующей или побуждающей к самоубийству, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь или запрещено Законом о СМИ, иными законодательными актами Республики Беларусь, — говорится в документе. — В соответствии с уведомлением Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь выявлены следующие интернет-ресурсы, содержащие призывы и используемые для координации деятельности по организации массового неповиновения представителям власти: https://primaries.by, http://udf.by, https://masheka.by, https://progomel.by, https://pyx.by, https://tip.by, https://virtualbrest.by, http://vkurier.by, https://015.by/search/».





Также 42.TUT.BY стала известна причина блокировки ресурса Afn.by. В приказе Министерства информации РБ, поступившем в редакцию интернет-ресурса, тоже ссылаются на подпункт 1.3 пункта 1 статьи 38 Закона о СМИ. После чего отмечается, что 20 августа на сайте была опубликована статья «Колесникова: Арестуйте и отдайте под суд тех, кто виновен в зверствах».





«Распространение данной информации способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь, в частности обеспечению эффективного функционирования государственных институтов в интересах общества, а также обеспечению общественной безопасности и безопасности жизнедеятельности населения, снижению уровня преступности и криминализации общества (абзац 4 пункта 9 и абзац третий пункта 12 Концепции национальной безопасности <…>», — говорится в приказе.