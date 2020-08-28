Главы МИД стран ЕС договорились о санкциях против окружения Лукашенко

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций против высокопоставленных соратников Александра Лукашенко. Этим людям вменяется в вину фальсификация итогов президентских выборов в Беларуси и насильственное подавление мирных протестов в этой стране, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в пятницу, 28 августа, в Берлине после совещания глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, передает "Немецкая волна"





Сколько именно белорусских чиновников попадут в черный список, пока неясно. По словам Борреля, уже согласованный список из примерно 20 человек, по всей видимости, будет расширен. Против самого Лукашенко санкции пока не вводятся. Министры не смогли согласовать единой позиции по этому вопросу.





Разочарование сторонников жесткой линии

Сторонники жесткой линии, в том числе страны Балтии, были разочарованы этим. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал решение стран ЕС по санкциям "слишком символическим". "Этого определенно недостаточно. Это нельзя назвать серьезной реакцией", - констатировал он, подчеркнув, что на карту поставлено доверие к Евросоюзу.





Глава МИД Чехии Томаш Петржичек настроен более оптимистично. "Я уверен, что Лукашенко должен быть в санкционном списке. Это только вопрос времени, будет ли он в первой редакции или в последующей, если мы не увидим никаких положительных подвижек в Беларуси. Пока список окончательно не определен, он до сих пор разрабатывается рабочими группами. Пока в нем около 20 человек, но какие-то имена еще могут добавиться. У нас есть неделя, чтобы завершить список", - сказал он.









Аргументы противников санкций

Противники санкций против Лукашенко, со своей стороны, указывали на то, что введение штрафных мер против белорусского президента может затруднить дипломатические усилия по урегулированию конфликта в Беларуси вокруг сфабрикованных, результатов президентских выборов 9 августа и лишить Евросоюз возможности еще больше ужесточить линию в отношении Минска.





Когда именно будут введены санкции против представителей ближайшего окружения Лукашенко, пока неясно. При этом Кипр косвенно пригрозил наложить вето на решение о санкциях против Беларуси в том случае, если Евросоюз не усилит давление на Турцию в конфликте вокруг разработки газовых месторождений в Эгейском море.





"Мы не хотим двойных стандартов", - подчеркнул глава МИД Кипра Никос Христодулидис, отвечая на вопрос о том, поддержит ли его страна санкции Брюсселя против Беларуси без введения новых санкций ЕС в отношении Турции.