Виктор Лукашенко призвал оппонентов прийти к правильному мнению





"Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты", — сказал он об участниках альтернативных акций.





Также он считает, что нужно «взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению».





"Хорошо, когда разные мнения, я не сторонник единого какого-то. Очень даже хорошо, я всегда хотел бы, чтобы у нас разные мнения были.





Но когда страна твоя находится в сложной ситуации, когда зависит судьба страны, надо быть едиными и стараться идти по правильному направлению".