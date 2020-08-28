Виктор Лукашенко призвал оппонентов прийти к правильному мнению
Многие участники акции протеста на площади Независимости после задержаний части своих соратников двинулись по одноименному проспекту. Небольшие акции мирного протеста проходят в ряде спальных районов столицы. Тем временем сын Александра Лукашенко Виктор дал интервью каналу RT.
"Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты", — сказал он об участниках альтернативных акций.
Также он считает, что нужно «взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению».
"Хорошо, когда разные мнения, я не сторонник единого какого-то. Очень даже хорошо, я всегда хотел бы, чтобы у нас разные мнения были.
Но когда страна твоя находится в сложной ситуации, когда зависит судьба страны, надо быть едиными и стараться идти по правильному направлению".
21:05 28/08/2020
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