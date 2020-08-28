Роман Бессмертный был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Беларуси в 2010-2011 годах. После начала военных действий в Донбассе представлял Украину в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины в 2015-2016 годах и в 2019 году. В эксклюзивном интервью DW Бессмертный поделился своим мнением о белорусских протестах, роли Кремля в этом конфликте и о влиянии, которое ситуация в Беларуси может оказать на Украину.





- Десять лет назад вы были послом Украины в Беларуси. С того времени в Беларуси не произошло никаких изменений в политической плоскости. Что, на ваш взгляд, изменилось в сознании белорусов? Что побудило их выйти на улицы?





- В борьбе за белорусскую Беларусь участвует третье поколение. Особенность этого поколения в том, что оно лишено советской ментальности и «нравственности», оно абсолютно свободно от коммунистических и посткоммунистических убеждений. Лукашенко не учел одну вещь. Он давил на общество, на граждан, но закрыть общество «железным забором», как это было в советские времена, он не мог. Поэтому люди тянутся к человечности. Фраза о том, что «Тихановская — случайный человек», — полная ерунда! Почему? Потому что белорус хочет жить, как человек. Ему уже надоел этот диктатор, который «по божьей милости благословлял добро» и хочет быть «паханом»!





— Мирные протесты продолжаются, но Александр Лукашенко, как мы видим, не готов мирно отдать власть. Удастся ли добиться новых президентских выборов?





— Я убежден в том, что выборы будут — президентские и парламентские. Не сомневаюсь, что демократическая Беларусь победит. Проблема только в том, какую позицию в этом сейчас займет Кремль. Чтобы уравновесить ситуацию, важен баланс между позицией Европы и мира — с одной стороны, и Кремля — с другой. Если, условно говоря, Европа и мир обеспечат баланс, то белорусский народ прогонит своего диктатора. Если это не удастся обеспечить, нет сомнения, что Кремль руками Лукашенко все-таки победит оппозицию. Но это уже будет не победа Лукашенко, это будет победа Кремля.





— Согласны ли вы с тем, что любой кандидат на пост президента Беларуси, если будут назначены новые выборы, выберет пророссийский вектор?





— Я бы предложил сейчас судить об этом не из Киева, не из Берлина, а из Минска. Кто там находится, тот понимает, что страна на пять шестых пребывает сегодня в системе координат РФ. Она пока не может быть вне этого механизма, она этого не умеет и не знает, как. Очевидно, что, выбрав проевропейский путь, Беларусь рано или поздно войдет в пике с Кремлем так, как вошла Украина, но это будет потом.





— Какая страна может принять Лукашенко в случае его побега из Беларуси?





— Таких стран уже две, там для него даже есть резиденции. Это Россия и Китай.





— Протестующие в Минске просили международное сообщество не признавать победу Лукашенко. Почему украинские дипломаты отреагировали не сразу?





— Реакция в первые две недели была вялой. От Украины ожидали активных действий, потому что она понимает генеалогию этих процессов. Но очевидно, что политическое руководство Украины увязло в договоренностях и «договорняках» (я буду использовать именно это слово) с Москвой, поэтому вначале оно было парализовано. Затем под давлением общества начали проговаривать определенные фрагменты. Надо сказать, что последние заявления Зеленского о необходимости перевыборов, правда, без оценки того, что происходит, свидетельствуют о том, что мы проснулись. Это запоздалая реакция, которая еще больше углубляет дистанцию ​​Украины от европейского сообщества и системы обороны НАТО.





— Как Украина может помочь Беларуси?





— Во-первых, инициировать рассмотрение ситуации в Совете Безопасности ООН и на разных уровнях ОБСЕ. Санкционное влияние Украины на Беларусь не меньше, чем у любого другого государства. И здесь решение украинского правительства является сверхважным. И еще одно: Украине нужно прогнозировать несколько возможных сценариев развития событий в Беларуси. Литва и Польша заявляют, что готовы принять беженцев, а Украина молчит. Более того, Украина не меняет даже режима …





— Украина же принимает беженцев.





— … не меняет режима таможенного контроля с Беларусью, и это абсолютно неправильно. Да, по факту Украина делает эти шаги. Только благодаря тому, что определенные должностные лица идут на компромисс с законом. И я еще мягко формулирую…





— Каких последствий следует ожидать Украине в связи с событиями в Беларуси?





— Очевидно, что последствия будут, — затормозятся процессы евроинтеграции, сотрудничество с блоком НАТО. По всей видимости, это превратит Украину в одинокого борца против российской агрессии, и это очень опасно в нынешней ситуации. Победа демократической Беларуси дает шанс на объединение центральноевропейских государств в противодействии российской агрессии. Это и безопасность Европы, и собственная безопасность.





— Как вы думаете, насколько может быть заморожена работа минской трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросам Донбасса, учитывая ситуацию в Беларуси?





— С марта контактная группа работает в онлайн-режиме, и можно сказать, что она только называется «минская». Пандемия не оставляет шансов нам работать в другой форме.









— Вы довольно часто и резко критиковали последние договоренности в Минске, касающиеся «режима тишины». Говорили, что Киев фактически продемонстрировал слабость, а президенту Зеленскому якобы больше нужны аплодисменты от Кремля, чем от собственного народа. Сейчас, по словам президента Украины, в украинских военныхуже месяц никто не стреляет. Вы не изменили своего мнения?





— Это неправда, что никто не стреляет. Нет деятельности снайперов и нет диверсионно-разведывательных групп. Но выстрелы раздаются каждый день, это первое. Второе — обратите внимание, это не единственный случай, когда «режим тишины» был инициирован Россией, а не Украиной. И этому есть простое объяснение. Кремль прекрасно понимал перспективы ситуации в Беларуси. Кремль уже не справляется. Ливия, Сирия, Украина, Беларусь. Поэтому ему нужна была передышка. Россия получила эту передышку из-за нерасторопности и непонимания политической ситуации украинским руководством, которое нынешнюю ситуацию может в полной мере использовать, чтобы одержать победу и в Минске, и на фронте, и в «нормандском формате» (переговорный процесс с участием Украины, Германии, Франции и России. — Ред).





— В следующем году Украина будет праздновать 30-летие независимости. Президент Зеленский уже заявил, что этот год станет годом окончания войны в Донбассе. Есть ли основания так считать?





— Понятно, что каждому из нас хотелось бы, чтобы эта война прекратилась. Но если вы посмотрите на отдельные составляющие: (российская. — Ред.) информационная, экономическая, энергетическая, прямая экспансия, прямая агрессия, которая ведется не только в Украине… Президенту Путину не дают покоя лавры Ивана Грозного, Сталина и им подобных. Он живет с идеей возрождения империи.





На самом деле мир сейчас стоит перед колоссальной угрозой. И он должен будет либо утихомирить эти имперские страсти, либо стать перед выбором вначале континентальной, а затем глобальной войны. Для меня это очевидно. И здесь надо выбирать. Или объединять усилия и помогать белорусам, продолжать спасать Украину, или стать жертвой этого процесса.