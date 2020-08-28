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На площади Независимости задерживают людей, которые поют «Купалинку»

В Минске у Красного костела митингующие начали выстраиваться в цепь солидарности. К ним подошли милиционеры и призвали разойтись. Вновь не обошлось без задержаний мужчин, пишет "Наша Нива".

На площади Независимости задерживают людей, которые поют «Купалинку»
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В цепи солидарности на площади Независимости более сотни людей. Милиционеры ходят вдоль цепи, предупреждают:

— Мероприятие не санкционировано.

— А избиение людей было санкционировано? — спрашивают протестующие.

— Вы можете быть привлечены к административной ответственности… — слышится в ответ.

Позже появились тихари и автозаки с официальной символикой.
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После того, как омоновцы вышли на площадь, женщины стали в «сцепку».

Силовики окружили людей и отогнали представителей прессы от эпицентра событий.

Из колонок доносится: «Не провоцируйте на активные действия, не вынуждайте применять физическую силу и спецсредства».

Девушки в цепи поют «Купалинку». Силовики от них не отходят.

Силовики взяли собравшихся в кольцо, а девушки поют все громче.

Некоторые женщины «воспитывают» омоновцев: «Думаешь, мне платят чтобы я здесь стояла? Это тебе платят, чтобы ты здесь стоял. Посмотри мне в глаза и скажи, что Лукашенко выиграл выборы!»

Позже женщины ушли с площади и пошли по проспекту в сторону «Октябрьской».
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