Правозащитники: Число политзаключенных в Беларуси выросло до 41





"В Беларуси 9 новых политзаключенных. По состояния на 28 августа их 41", - говорится в сообщении центра.





"Александр Францкевич, Акихиро Ханада, Александр Шабалин, Юрий Власов, Игнат Сидорик, Юрий Савицкий, Артем Квашевский, Татьяна Каневская, Артем Сацук, которым предъявлены обвинения по ст. 294 УК (массовые беспорядки), признаны политическими заключенными", - сказано в сообщении правозащитного центра.





Правозащитники считают преследование указанных лиц "политически мотивированным и связывают его с реализацией ими свободы мирных собраний и высказывания своего мнения по поводу объявленный результатов выборов президента".





Белорусская правозащитная общественность требует "незамедлительного освобождения политзаключенных и прекращения их уголовных дел".