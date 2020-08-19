The Village Беларусь собрал пятерку современных мифов, которые трещат по всем швам, но упорно повторяются чиновниками всех мастей и транслируются по государственному телевидению.





Миф: БЧБ — фашистский флаг

Власти и провластные СМИ накинулись на бело-красно-белый флаг и постоянно связывают его с фашизмом.





Министр обороны Виктор Хренин:





— Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей — сегодня организуются акции в этих священных местах (памятниках ВОВ - прим. ред.). Мы этого допустить не можем!





Обозреватель «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик:





— Полагаю, парламентариям надо бы собраться и в инициативном порядке принять примерно такой закон: появление бчб-символики поблизости от мемориалов, памятников, других знаковых для белорусов мест отныне будет приравниваться к «надругательству над братской могилой или могилой защитника Отечества» (ст. 347 УК).





Александр Лукашенко:





— А этот флаг, вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги





Как на самом деле:





Бело-красно-белый флаг — не фашистский. Как официальный флаг государственного образования он был утвержден еще в 1918 году, а известен со времен средневековья - бело-красно-белая полоса есть на некоторых гербах белорусских городов, которые имели Магдебурское право.





А немецкие оккупационные власти во время Второй мировой не маршировали под ним и не устраивали под ним массовые убийства. Но этот флаг, действительно, использовали беларуские коллаборационистские формирования — БЦР, БКА, СБМ и другие. Тем не менее, это не делает флаг плохим, не пятнает его кровью и, конечно, не превращает в фашистское знамя.





Отметим, что под бело-сине-красным российским триколором и бело-голубым Андреевским крестом выступали коллаборационисты генерала Андрея Власова (РОА) и Русской Национальной Народной армии. Сейчас это, соответственно, государственный флаг Российской Федерации и знамя Военно-Морского Флота Российской Федерации.





Под сине-бело-красным знаменем действовало коллаборационистское вишистское правительство маршала Анри Петена во Франции — но как до, так и после войны это был и есть государственный флаг Франции.





У Италии после падения фашистского режима Муссолини остался зелено-бело-красный флаг (только орла убрали), а у Японии после войны осталось «восходящее солнце».





Миф: «Альтернативщики» хотят передать Гродненскую область Польше

Лукашенко уже несколько раз говорил, что альтернативные кандидаты в президенты спонсируются Польшей и Чехией и что зарубежные "кукловоды" пытаются оттяпать у страны Гродненскую область. Накануне на совещании с членами правительства он заявил:





— Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно.





И это уже не в первый раз. Неделю назад он говорил то же самое:





— Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь — Гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить.





Как на самом деле:





И теперешние альтернативные кандидаты, и старая системная оппозиция не пытаются распродать страну по районам и областям в обмен на какую-то поддержку Запада.





Насколько известно The Village Беларусь, последний раз что-то вычленить из состава Беларуси хотели в 1992–1994 годах, когда Мыкола Шыляговіч пытался создать Западнополесский автономный край и даже Полесскую Республику, но после того, как к власти пришел Лукашенко, от этой идеи отказались.





Более того, в территориальных претензиях был замечен сам Лукашенко, который еще в 2013 году выдал:





— Я говорю часто: отдайте нам Калининградскую область. Мы каждый гектар, каждую сотку земли там распашем и сделаем из нее цветущий край. У нас по Калининграду позиция еще более жесткая, чем у российского руководства. Я считаю, что это наша земля. В хорошем смысле этого слова. Я не претендую на то, чтобы завтра забрать Калининград, но если можно было бы — то с удовольствием.





Лукашенко сказал, что высказывал эту идею Путину.









Миф: На провластные митинги приходит больше людей, чем на протестные

Уже по крайней мере месяц МВД выдает свою странную статистику о том, сколько людей приходит на мирные митинги за перемены и на митинги за Лукашенко (эти собрания называют митингами за стабильность, за светлое будущее, за спокойствие и так далее).





К МВД присоединяются коллеги из Минобороны, а потом эти цифры тиражирует государственное телевидение, выдавая их за правду правдистую правдоподобную.





Так, для «объективного подтверждения информации» МВД сообщило, что 30 июля на митинг за Тихановскую на площадь Бангалор пришли 18.250 человек. По мнению правозащитников, которые вели свой подсчет, на митинге побывало минимум 63 тысячи.





Послевыборные митинги идут уже третью неделю, и позавчера, 25 августа, не стало исключением. МВД не преминуло отчитаться.





В мероприятиях в поддержку "мира, безопасности и спокойствия" (это как раз значит в провластных митингах — прим. The Village Беларусь) приняли участие не менее 16.750 человек. Численность участников протестных акций, которые прошли в различных регионах страны в тот же день, не превысила 4.800 граждан.





«Белсат» отмечает, что только в Минске на площади Независимости на протестный митинг собралось более 5 тысяч человек.





Но это все масштабы мелкие, а, как писал Гитлер, «чем чудовищней солжешь, тем скорей тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, нежели маленькой». МВД не стесняется выкатывать и такие цифры.





16 августа на митинге в поддержку Лукашенко на площади Независимости, по заявлениям МВД, собралось 65 тысяч человек. Как это выглядело - смотрите на фото в альбоме.





А на протестном митинге 23 августа на той же площади, по честным выкладкам МВД, сошлись всего 20 тысяч человек (то есть, втрое меньше, чем неделей ранее на митинге за Лукашенко). Журналисты же и правозащитники насчитали несколько сотен тысяч протестующих.





А на днях и министр обороны Виктор Хренин заявил, что 16 августа на протестном митинге у стелы собралось всего 40 тысяч человек — якобы это подтверждается снимками воздушно-космических сил России. The Village Беларусь приводил опровержение этого заявления; журналисты на митинге насчитали более 200 тысяч участников.





#1#





Миф: Весь мир против перемен в Беларуси, а Колесниковой кричат «уходи!»

В попытках показать, что на самом деле Тихановскую и альтернативных кандидатов никто-никто не поддерживает, государственное телевидение палку не просто перегибает, а завязывает в узел. Недавно телеканал СТВ показал восьмиминутный сюжет о том, как по всей стране проходят митинги за Лукашенко и как в мире осуждают акции его противников. Закадровый голос говорит:





— А это уже акция напротив здания беларуского посольства в Вильнюсе. Смысл — литовцы против беларуского Майдана. Лозунги на литовском, но мысли точно беларуские.









Как на самом деле:









Позже телеканал изменил свой сюжет, и сейчас там вместо видеоряда фотография-заглушка (с отметки 4:00) — действительно, из Вильнюса напротив посольства: митинг в поддержку Лукашенко там собрал аж... 14 участников.





Неделю назад, 20–го августа, Мария Колесникова приехала на Белорусский металлургический завод в Жлобин поддержать бастующих рабочих.





К ней вышла толпа в несколько сотен человек, ее поддерживали и кричали «Лукашенко, уходи!». А по каналу «Беларусь1» показали сюжет «Нетеплый прием» , где ведущая говорит:





— Сегодня в Жлобине поддержать якобы бастующих людей на БМЗ приехала Мария Колесникова. И вот что получилось, когда она встретила не свою массовку, а настоящих рабочих.





Далее можно видеть с разных ракурсов, как вокруг Колесниковой собравшиеся скандируют «Уходи!».









Как на самом деле:





И это действительно так, люди кричали «Уходи!» — но только не Колесниковой, а Лукашенко. Всего через несколько секунд толпа скандирует «Лукашенко, уходи!». Полную запись встречи сделало гомельское издание «Сильные новости», где это четко видно и слышно (смотреть с отметки 2:55). В телесюжете БТ Колесникова садится в машину под крики «Уходи! Позор!» — и вот это самый настоящий фейк: звук смонтирован с другого эпизода, а на самом деле провожающие скандируют «Лукашенко, уходи!» (смотреть с отметки 23:30).









Миф: Пыток и избиений не было, а лежащий в коме — под психотропами





Начиная с дня выборов, 9 августа, силовики (ОМОН, спецназ внутренних войск МВД, спецподразделение КГБ «Альфа») проводят разгоны мирных акций, избивают ее участников, стреляют в них резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. Несколько человек погибли: одни на месте стычек, другие в больницах.





В ночь с 13 на 14 августа к ЦИПу на Окрестина приехал замминистра внутренних дел Александр Барсуков. Журналисты спросили у него, почему отпущенные на свободу люди жалуются на издевательства.





— Издевательств никаких не было, — ответил Барсуков.





Между тем Влад Соколовский — один из двух диджеев, включивших в Киевском сквере песню «Перемен», рассказал: его избивал лично Барсуков.





Официальные органы постоянно твердят, что участники митингов — злостные нарушители закона, что они избивали милиционеров. МВД признает гибель Александра Тарайковского, но утверждает, что он погиб не от пули или гранаты омоновца, а от того, что, якобы, пытался бросить в милиционеров взрывное устройство, которое сдетонировало у него в руках.





На следующий день государственные СМИ сообщат, что этот погибший ранее уже отбывал срок за убийство — мол, все равно плохой был.





Свежий фейк — еще недавно министра здравоохранения, а сейчас "губернатора" Гродненской области (той самой, которую поляки хотят оттяпать) Владимира Караника, который заявил, что 16–летний подросток Тимур М., после избиений лежащий в больнице в коме, — «…вышел на психоз, по клинике — отравление психотропами».





Как на самом деле:





Эти мифы мы не устанем опровергать: есть сотни устных свидетельств того, как силовики избивали участников митингов на улицах, в автозаках, в ЦИПах. Избивали долго, сильно, целенаправленно. В независимых СМИ уже приводилось множество жутких историй таких пыток, а фото- и видеофактов избиений тысячи. Есть даже видео, снятое в автозаке.





















Более того: проведены анализы крови и мочи, и результаты показывают: наркотических, психотропных, токсических или одурманивающих веществ не выявлено.





Караник снова соврал — впрочем, беларусы к этому привыкли еще с ранней весны, когда Минздрав скрывал число зараженных коронавирусом и постоянно манипулировал статистикой.