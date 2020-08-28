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В Гродно прокуроры берут с активистов расписки о неучастии в протестах

В Гродно оказывается огромное давление как на отдельных активистов, так и на общество в целом.


Об этом заявил член белорусского правозащитного центра «Весна» Виктор Сазонов в интервью Укринформу.

«Давление по всем направлениям. Людей запугивают, вызывают в прокуратуру и берут с них «расписки», что они, дескать, не будут участвовать в мероприятиях», - рассказал гродненский правозащитник.

По его словам, в первые дни акций, 9-11 августа, в Гродно и области могли работать сотрудники ОМОНа из других регионов Беларуси. «Люди в Гродно говорят, что ОМОН был из Витебска (и наши, и витебские силовики говорят на русском, но люди, которых они задерживали, говорят, что слышали не характерный для Гродно говор). К тому же те омоновцы довольно неумело перемещались по городу, путались в улицах», - подчеркнул Сазонов.

Он утверждает, что задержанных в первые дни протестов было настолько много, что силовики просто не знали, куда их девать. «Задержали не менее 700 человек. Вывозили в другие города, размещали в воинских частях и... даже в тюрьме. А это серьезное нарушение, потому что люди, которые проходят по административному процессу, не могут содержаться вместе с теми, кого осудили по криминалу», - говорит правозащитник.


В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов состоявшихся 9 августа президентских выборов, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Во время протестов по стране более 6 тысяч человек были задержаны, многие находились в заключении до 10 дней, их местонахождение было неизвестно. Около 450 из них, по данным правозащитников, были избиты, их унижали и пытали сотрудники правоохранительных органов. Сообщалось также о нескольких погибших во время протестов.
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