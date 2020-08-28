Федоров: Отказ от транзита через Литву – это выстрел себе в ногу

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее.





А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - пригрозил Александр Лукашенко 28 августа во время поездки ООО "Савушкин-Орша".





"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - заявил Лукашенко.





Выполнима ли угроза Лукашенко, направленная в адрес Литвы? И кто от этого проиграет - Литва или все-таки Беларусь? На вопросы «Белорусского партизана» отвечает международный обозреватель Андрей Федоров.





- Наверное, теоретически выполнимая угроза, но практически не так просто это сделать. Насколько я понимаю, пострадает не только Литва, но и Беларусь тоже – перенаправление грузопотоков из литовских портов обойдется гораздо дороже.





Такие варианты уже предлагались Россией – перевести белорусский экспорт-импорт в Усть-Лугу, в Калининград, на Балтику. Во времена, когда не было обострения вокруг президентских выборов. Тем не менее, мы обещать обещали, а просчитали – увидели, что это невыгодно.





- Какие варианты перенаправления грузопотоков существуют: Россия и Латвия?





- Частично можно перевести и на Латвию: это дешевле, чем в Россию, но дороже, чем в Литву. Я не уверен, что завтра Латвия не скажет нечто такое, что опять придется переводить транзитные потоки.





Если их переводить, то, наверное, надо решать вопрос радикально - на Россию, но это обойдется существенно дороже. В нашей ситуации я не уверен, что на это пойдут. Но логика иногда не просматривается в действиях наших властей.





- Угроза перевести транзитные потоки – один из немногих эпизодов антилитовской риторики, которая звучит из уст Лукашенко последнее время. С чем связано ужесточение антилитовской риторики?





- Потому что Литва заняла, пожалуй, самую жесткую позицию во всем Евросоюзе, там находится Тихановская, а официальные лица Литвы делают самые жесткие заявления в адрес официального Минска.





- В истории двух стран бывали случаи, когда жесткая позиция Вильнюса перерастала едва ли не в адвокатскую защиту. Не произойдет и сейчас так, что воплотится в жизнь формула главы дипломатии ЕС: Лукашенко нелегитимный президент, но с ним придется иметь дело?





- Действительно, история может повториться: некоторые вопросы придется решать с властью, а пока власть, как ни крути, находится в руках Лукашенко – с другими некоторые вопросы не решить.





Видимо, определенная степень напряженности в этот раз останется, ведь ситуация еще усугубляется Белорусской АЭС, но где-то придется идти на контакты с действующей властью. Никуда не денешься, что называется.





- А Минску придется идти на определенные уступки?





- Все будет зависеть от того, чего Минску захочется от Литвы. Но пока таких серьезных вариантов я не вижу. Ради чего жертвовать, если мы сами готовы выстрелить себе в ногу и отказаться от транзита через Литву? Это наверное, самая серьезная область нашего взаимодействия.



