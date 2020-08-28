Вопрос о том, чтобы созвать внеочередную сессию нижней палаты белорусского парламента в связи с внутриполитическим кризисом в стране парламентом не обсуждается, заявили в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания.





Ранее глава Либерально-демократической партии Беларуси, заместитель комиссии по международным делам Олег Гайдукевич заявил о необходимости созвать внеочередную сессию, чтобы обсудить обстановку в стране, сложившуюся после президентских выборов.





"Эта тема пока в парламенте не обсуждалась, во-первых. А во-вторых, в соответствии с Конституцией, внеочередную сессию депутатов, как правило, созывает свои указом глава государства", - отметили Sputnik в парламенте.





Сейчас основная масса депутатов в отпусках либо работают в округах. Очередная сессия должна открыться 2 октября.



