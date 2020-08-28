+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Мы их не выбирали! "Депутатов" не волнует происходящее в стране

Вы своего отзывать еще не собираетесь?

Вопрос о том, чтобы созвать внеочередную сессию нижней палаты белорусского парламента в связи с внутриполитическим кризисом в стране парламентом не обсуждается, заявили в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания.

Ранее глава Либерально-демократической партии Беларуси, заместитель комиссии по международным делам Олег Гайдукевич заявил о необходимости созвать внеочередную сессию, чтобы обсудить обстановку в стране, сложившуюся после президентских выборов.

"Эта тема пока в парламенте не обсуждалась, во-первых. А во-вторых, в соответствии с Конституцией, внеочередную сессию депутатов, как правило, созывает свои указом глава государства", - отметили Sputnik в парламенте.

Сейчас основная масса депутатов в отпусках либо работают в округах. Очередная сессия должна открыться 2 октября.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]