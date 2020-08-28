Наш "бывший" окончательно оглох

На совещании по развитию промышленности господин Лукашенко опять вернулся к теме конституционной реформы. Цитируем:





– Все хотят нового политического устройства. Да ради Бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию – это главный закон в любой стране. И «плясать» надо от Конституции.





Хотите – пляшите. Можете в одиночку, можете кадрилью пройтись вместе с госпожой Кочановой. Но, как мне кажется, наш «хромой селезень» оглох уже окончательно.





Никто не требовал от него изменения Конституции. Ни от него, ни – пока – вообще. Речь шла совсем о другом.





Об освобождении политических заключенных.





Об отставке Александра Лукашенко.





О проведении новых выборов с новым составом избирательных комиссий, достаточно прозрачных и демократичных, чтобы можно было свободно верифицировать их результаты.





И – все!





Это не только было содержанием предвыборной программы Светланы Тихановской, в победе которой лично у меня нет никаких сомнений.





Это было требованием всех бастующих и бастовавших трудовых коллективов.





К этим трем после 12 августа добавилось еще одно – прекращение уличного беспредела силовых ведомств имени генерала Караева и иже с ним. На время – до 28 августа – оно потеряло актуальность, но вот, как говорил незабвенный Виктор Черномырдин, опять…





Все остальное, что повторяют на всех перекрестках господа Караники, Давыдьки, Гайдукевичи и иже с ними во Макеях, – о немедленном выходе из всех интеграционных структур, о реванше фашистской идеологии, о расчленении Республики Беларусь, закрытии заводов, вешании на фонарях членов министерских семей и даже о немедленной ликвидации государственного двуязычия – это, друзья мои, от лукавого.





Это попытка переключить внимание не столько даже мировой общественности, сколько как раз тех, с кем господин Лукашенко якобы намеревается вести диалог о новой Конституции. Рабочих крупных заводов. Студентов. Бюджетников. Дескать, вы просили дождь – вот он вам и ниспослал дождь… Тьфу! Конституцию, конечно!





Нет, господа будущие присяжные заседатели. Мы не просим у него Конституции. Мы вообще у него ничего не просим.





Мы требуем.





Требуем освобождения политических заключенных.





Требуем ухода из власти (таки в форме отставки – до 5 ноября, как мне подсказывают юристы, мировое сообщество вынуждено рассматривать его в качестве президента) Александра Лукашенко.





Требуем новых выборов президента. Да, по старой Конституции. Но нового.





А новый легитимный глава белорусского государства пускай обсуждает конституционную реформу с трудовыми коллективами и студентами.





И если Координационный совет, стачком какого-либо завода или любой другой орган, который может ассоциироваться с мнением гражданского общества, выдвинет любое иное требование, я предлагаю отдать его в полном составе ОМОНу. И сделать вид, что нас не заботит его судьба.





Просто потому, что обсуждение любого четвертого требования или Конституции автоматически продлевает политическое бытие Александра Лукашенко.





Как говорят наши украинские братья, – «крапка». Она же – «точка».