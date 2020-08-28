+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Наш "бывший" окончательно оглох

Он готов разговаривать лишь о том, о чем с ним никто говорить не собирается.

Наш "бывший" окончательно оглох
На совещании по развитию промышленности господин Лукашенко опять вернулся к теме конституционной реформы. Цитируем:

– Все хотят нового политического устройства. Да ради Бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию – это главный закон в любой стране. И «плясать» надо от Конституции.

Хотите – пляшите. Можете в одиночку, можете кадрилью пройтись вместе с госпожой Кочановой. Но, как мне кажется, наш «хромой селезень» оглох уже окончательно.

Никто не требовал от него изменения Конституции. Ни от него, ни – пока – вообще. Речь шла совсем о другом.

Об освобождении политических заключенных.

Об отставке Александра Лукашенко.

О проведении новых выборов с новым составом избирательных комиссий, достаточно прозрачных и демократичных, чтобы можно было свободно верифицировать их результаты.

И – все!

Это не только было содержанием предвыборной программы Светланы Тихановской, в победе которой лично у меня нет никаких сомнений.

Это было требованием всех бастующих и бастовавших трудовых коллективов.

К этим трем после 12 августа добавилось еще одно – прекращение уличного беспредела силовых ведомств имени генерала Караева и иже с ним. На время – до 28 августа – оно потеряло актуальность, но вот, как говорил незабвенный Виктор Черномырдин, опять…

Все остальное, что повторяют на всех перекрестках господа Караники, Давыдьки, Гайдукевичи и иже с ними во Макеях, – о немедленном выходе из всех интеграционных структур, о реванше фашистской идеологии, о расчленении Республики Беларусь, закрытии заводов, вешании на фонарях членов министерских семей и даже о немедленной ликвидации государственного двуязычия – это, друзья мои, от лукавого. 

Это попытка переключить внимание не столько даже мировой общественности, сколько как раз тех, с кем господин Лукашенко якобы намеревается вести диалог о новой Конституции. Рабочих крупных заводов. Студентов. Бюджетников. Дескать, вы просили дождь – вот он вам и ниспослал дождь… Тьфу! Конституцию, конечно!

Нет, господа будущие присяжные заседатели. Мы не просим у него Конституции. Мы вообще у него ничего не просим.

Мы требуем.

Требуем освобождения политических заключенных.

Требуем ухода из власти (таки в форме отставки – до 5 ноября, как мне подсказывают юристы, мировое сообщество вынуждено рассматривать его в качестве президента) Александра Лукашенко.

Требуем новых выборов президента. Да, по старой Конституции. Но нового.

А новый легитимный глава белорусского государства пускай обсуждает конституционную реформу с трудовыми коллективами и студентами.

И если Координационный совет, стачком какого-либо завода или любой другой орган, который может ассоциироваться с мнением гражданского общества, выдвинет любое иное требование, я предлагаю отдать его в полном составе ОМОНу. И сделать вид, что нас не заботит его судьба.

Просто потому, что обсуждение любого четвертого требования или Конституции автоматически продлевает политическое бытие Александра Лукашенко.

Как говорят наши украинские братья, – «крапка». Она же – «точка».
Александр Федута, belsat.eu
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]