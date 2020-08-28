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Меркель предостерегла Путина от силового вмешательства в ситуацию в Беларуси

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предостерегла Кремль от силового вмешательства в ситуацию в Беларуси

Комментируя ситуацию в Беларуси, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла Россию от силового вмешательства. 

Участники мирных протестов должны иметь возможность выступать за свои "права и свободы без вмешательства извне", заявила глава немецкого правительства. 

Меркель подвергла критике и сделанное накануне заявление российского президента Владимира Путина о создании резерва из числа российских силовиков, которые могут быть использованы для подавление протестов в Беларуси. 

"Я надеюсь, что такие силы не будут задействованы", - отметила канцлер.
Источник: dw.com
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