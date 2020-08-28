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"Всенародная" любовь: Лукашенко в 10 (!) раз завысил количество участников митингов в его поддержку

27 августа в ходе совещания по развитию промышленности Александр Лукашенко заявил, что «в митингах за действующего президента выступило около 3 млн человек».

митинг #ябатька в районе Комаровки 25 августа

«Уже в митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего президента выступило около 3 млн человек. Это же силища — 3 млн человек, — сказал Лукашенко. — Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей — 80%, которые за нас проголосовали».

Как уже подсчитали в Сети, чтобы получить такое количество людей, ежедневно, начиная с 16 августа (с даты первого официального митинга), и по 27-е число включительно в поддержку Александра Лукашенко на улицу должно было выходить по 250 тысяч человек.

Отметим, что, по данным Национального статистического комитета, на 20 февраля 2020 года население Беларуси составило 9 413 446 человек. То есть 250 тысяч человек — это примерно 2,65% от населения. Три миллиона — около 31% населения.

TUT.BY решил изучить этот вопрос и подсчитал, сколько же на самом деле людей приняли участие в акциях в поддержку Александра Лукашенко. При этом издание пользовалось данными официальных источников. И получило цифру... в 360 тысяч.

Кстати, примерно столько человек собиралось в Минске 16 и 23 августа с требованием отставки Лукашенко.

При этом нельзя забывать о том, что абсолютное большинство «сторонников» Лукашенко - это бюджетники, которых свозили на акции поездами и автобусами под угрозой увольнения.

Такая вот "всенародная" любовь.
Источник: udf.by
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