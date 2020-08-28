Зам Госсекретаря США: Это битва между правителем и его народом, а не между США и Россией
США не стремятся подчинить своему контролю Беларусь, речь не идет о противостоянии между Вашингтоном и Москвой, заявил первый заместитель госсекретаря США Стивен Биген в Вене в пятницу.
"США не добиваются контроля или решения судьбы народа Беларуси. Только он один может определять свой путь", - сказал Биган на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, посвященном обсуждению ситуации в Беларуси, перелает Свабода.
По словам Бигана, ему ясно, что «это не соперничество между Востоком и Западом, и конечно, не соперничество между Россией и США... это битва между правителем и его народом».
15:15 28/08/2020
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