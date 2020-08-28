



"США не добиваются контроля или решения судьбы народа Беларуси. Только он один может определять свой путь", - сказал Биган на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, посвященном обсуждению ситуации в Беларуси, перелает Свабода.





По словам Бигана, ему ясно, что «это не соперничество между Востоком и Западом, и конечно, не соперничество между Россией и США... это битва между правителем и его народом».