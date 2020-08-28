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Глав МИД Литвы об угрозах Лукашенко: Он идет ва-банк

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что угрозы Александра Лукашенко о вводе ответных санкций в отношении Литвы и Польши — это попытка любой ценой сохранить свой пост.

«Это продолжение всех остальных его угроз. Естественно, что он идет во-банк, защищается всеми понятными ему способами. (...) Это его естественное защитное поведение для сохранения своего поста, не обращая внимания ни на внутреннюю ситуацию, ни на давление международного сообщества», - сказал Линкявичюс агентству BNS, передает Свабода

Кроме того, он заявил, что режим Беларуси должен оценить экономическое положение своей страны и принять логические решения.

"Посмотрим, как это будет выглядеть на практике, ведь такие заявления звучали не раз и не два. Я так представляю, что они должны учитывать и свои интересы - страна в очень сложной экономической ситуации, и они должны учитывать, какие пути и способы поддержания экономики более приемлемы», — заявил Линкявичюс.

Министр считает, что разрушать экономическое сотрудничество Литвы и Беларуси нелогично, так как оно выгодно для обеих сторон.

Напомним, сегодня Лукашенко пригрозил Литве "переориентацией" грузопотоков на другие порты из-за введения этой страной национальных санкций против режима Лукашенко
"Белорусский партизан"
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