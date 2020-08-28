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Казакевич: Слова Путина - не поддержка Лукашенко, а подготовка к транзиту власти в Беларуси

В среднесрочной или даже в краткосрочной перспективе Лукашенко вынужден будет уйти с поста главы государства, заявил в комментарии "Белорусскому партизану" директор института "Палітычная сфера" Андрей Казакевич.

Казакевич: Слова Путина - не поддержка Лукашенко, а подготовка к транзиту власти в Беларуси
– Путин сообщил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси «при необходимости». Что это означает? Почему Путин сказал об этом в открытую?

– Я бы оценивал выступление Путина не как однозначную поддержку Лукашенко, а как вступление России в сложную игру по политическому решению белорусского вопроса. 

С одной стороны, Москва продемонстрировала на словах, что готова исполнять союзнические обязательства. Но вместе с тем Путин подчеркнул, что оснований для отправки российских силовиков в Беларусь сейчас нет.

Со стороны Кремля мы увидели пробный шар: Москва хочет посмотреть на реакцию (прежде всего, международную) по поводу возможного вмешательства России в дела Беларуси.

Я не рассматривал бы заявление Путина как обещание Лукашенко прямой силовой поддержки. Тем более белорусским властям она сейчас не нужна, им прежде всего нужна финансовая поддержка – а вот с ней ситуация пока очень неясная.  

– В чем вы видите главный интерес России на данный момент?

– Стратегический интерес Москвы – сохранить Беларусь в поле своего политического, экономического, культурного и военного влияния. На данный момент это означает как минимум сохранение статуса-кво – чтобы в результате разрешения кризиса в Беларуси не было поставлено под вопрос членство нашей страны в ЕАЭС, ОДКБ и Союзном государстве. 

При это важно, чтобы Беларусь была стабильным государством и страной, с которой можно было бы решить основные противоречия, накопившиеся за последнее время.
Не думаю, что стратегический интерес России заключается в сохранении Лукашенко у власти. 

Скорее ее интерес на данный момент в том, чтобы начать внутри Беларуси политическую игру и иметь потом возможность влиять на варианты выхода из кризиса, на транзит власти, на трансформацию политического поля Беларуси. 
А последнее уже начало происходить: очевидно, что в прежнем виде политическое поле существовать уже не может.

Всем понятно, что в среднесрочной перспективе Лукашенко должен уйти. Может быть, даже в краткосрочной. 

Конкретный формат транзита власти для России не принципиален: будет ли Лукашенко еще некоторое время оставаться у власти или будет заменен на кого-то из оппозиции или номенклатуры. Для Москвы важно сохранить статус-кво и свое влияние, которые не ставились бы под вопрос ни белорусской оппозицией, ни номенклатурой. 

– А при каких условиях Москва может отказаться от поддержки Лукашенко уже в ближайшее время?

– Во-первых, в случае продолжения жестких репрессий. Особенно в том формате, который был 9-11 августа. Это вызовет сильную негативную реакцию на Западе, Россия также не сможет игнорировать ситуацию, которая станет триггером к запуску процесса транзита власти в Беларуси.

Во-вторых, в случае очень сильного протестного движения. Если станет очевидным, что политическая сила на стороне протестующих, то Россия перестанет поддерживать Лукашенко. 
"Белорусский партизан"
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