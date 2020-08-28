











Об этом этом сообщила пресс-служба партии, верно и преданно служащей Александру Лукашенко.





«Народ Республики Беларусь, на референдуме, утвердил государственные символы станы. Народ отказался от коллаборационистких символов и флагов. Под этими символами в годы войны, коллаборационисты ставшие на сторону фашисткой Германии, уничтожали Белорусский, Советский народ. Требуем законодательно запретить использование бело-красно-белого флага, герба чужой страны на территории Республики Беларусь. Кровь пролитая нашими дедами, отцами, замученные женщины и дети, разрушенная страна взывает к нам, живущим сегодня, дать отпор фашистским подонкам жаждущим реванша. Запретим символы тех, кто был побежден во время войны. Нет реваншизму в нашей стране», - говорится в тексте петиции.





В Компартии также требуют уголовно наказывать тех, кто использует исторические символы.





Можно, конечно, на эту инициативу ответить в их же духе - "дадим отпор сталинским подонкам". Но не стоит. Их время ушло и они скоро уйдут. Хотя перед своим уходом все еще пытаются показать оскал.



