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Гомо-советикус: Компартия Беларуси собирает подписи о запрете БЧБ флагов

Коммунистическая партия Беларуси собирает подписи под петицией о запрете использования бело-красно-белого флага и герба «Погоня».




Об этом этом сообщила пресс-служба партии, верно и преданно служащей Александру Лукашенко.

«Народ Республики Беларусь, на референдуме, утвердил государственные символы станы. Народ отказался от коллаборационистких символов и флагов. Под этими символами в годы войны, коллаборационисты ставшие на сторону фашисткой Германии, уничтожали Белорусский, Советский народ. Требуем законодательно запретить использование бело-красно-белого флага, герба чужой страны на территории Республики Беларусь. Кровь пролитая нашими дедами, отцами, замученные женщины и дети, разрушенная страна взывает к нам, живущим сегодня, дать отпор фашистским подонкам жаждущим реванша. Запретим символы тех, кто был побежден во время войны. Нет реваншизму в нашей стране», - говорится в тексте петиции.

В Компартии также требуют уголовно наказывать тех, кто использует исторические символы.

Можно, конечно, на эту инициативу ответить в их же духе - "дадим отпор сталинским подонкам". Но не стоит. Их время ушло и они скоро уйдут. Хотя перед своим уходом все еще пытаются показать оскал. 
 
"Белорусский партизан2
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