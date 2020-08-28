Украина создает для белорусов льготный режима въезда в страну





"Граждане Беларуси, которые будут стремиться въехать на территорию Украины, пытаясь избежать того кризиса, который разворачивается в соседней, дружественной нам стране, будут пользоваться преференционным режимом, и Государственная пограничная служба будет рассматривать их запросы и будет предоставлять разрешения на въезд", - сказал министр на онлайн-брифинге в пятницу.





Напомним, ранее Украина заявила о продлении карантина в связи с пандемией коронавируса до 1 ноября, при этом было объявлено о закрытии границ для иностранных граждан до 28 сентября.





В четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в связи с послевыборной ситуацией в Беларуси Киев заморозил на неопределенный срок все контакты с официальным Минском.