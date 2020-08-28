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Премьер-министр Японии Абэ официально подал в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении уйти в отставку, говорится в сообщении японского агентства "Kyodo".

По данным издания, политик продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны до выборов своего преемника.

В частности, бывший глава японского МИД Фумио Кисида уже выразил желание стать новым главой правительства страны.

Сведения о планах главы японского правительства уйти в отставку появились рано утром в пятницу. СМИ связывают такое решение с состоянием его здоровья.

Известно, Синдзо Абэ страдает хроническим воспалением слизистой оболочки толстой кишки – язвенным колитом. По этой причине он уже уходил в отставку в 2006 году, но впоследствии его состояние удалось стабилизировать, что позволило ему продолжить политическую деятельность и вновь занять кресло главы правительства.

По данным различных СМИ, в прошлый понедельник Абэ почувствовал новое обострение хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями и мешает "принятию верных решений", признался лидер японских либерал-демократов.

Обязанности премьер-министра Абэ исполняет с декабря 2012 года и за это время сформировал уже три кабинета министров.
Источник: kabar.kg
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