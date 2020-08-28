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Число задержанных в Беларуси минувшей ночью перевалило за 200 человек

Только в Минске минувшим вечером, 27 августа, милиция и ОМОН задержали более 200 человек участников акции гражданской солидарности, включая более 50 представителей белорусских и мировых СМИ и медиа.

Правозащитный центр «Весна» постоянно дополняет список задержанных.

МВД Беларуси сообщило, что журналистов задерживали ради проверки документов и аккредитации. Однако, силовики требовали от них удаления фото и видеоматериалов вчерашних событий.

"Там какие-то непонятные люди не в форме, а в гражданском и в масках, сотрудники милиции в РУВД говорят, что не знают, кто это, и эти люди требуют показать телефоны, и нас просто не отпускают", - рассказала журналист агентства БелаПАН Татьяна Коровенкова, которую увезли из отделения РУВД на скорой помощи.

Четырех журналистов (Екатерина Андреева, Максим Горчанок, Александр Васюкович, Андрей Ярошевич), которые отказались разблокировать свои телефоны, задержали по статье "участие в несанкционированных массовых мероприятиях". Одна из них, журналист Белсата Екатерина Андреева смогла позвонить мужу и сообщила, что на нее и ее коллегу Максима Калитовского (Гарченко) оформляют протоколы. Андреева успела сообщить, что ее повезут центр изоляции правонарушителей (ЦИП) в переулке Окрестина, после чего милиционеры вырвали телефон из рук журналистки.

В числе задержанных был и шведский журналист Пол Хансен. К Октябрьскому РУВД, где находились задержанные журналисты, приехала посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон. Пол Хансен сегодня должен покинуть Беларусь. Ему запрещен въезд в страну на пять лет.

Столь тщательная проверка представителей прессы и содержимого их оборудования может быть как акцией запугивания, так и необходимостью удалить фото и видеоматериалы, содержащие изображения людей, появление которых в публично доступе является очень нежелательным. Например, речь может идти о живой «помощи», которую в Минск доставил глава глава Совбеза РФ Патрушев.
АФН
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