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"Отныне Лукашенко зависит от помощи со стороны России, потом Беларусь станет де-факто российской колонией"

Несмотря на то, что в Беларуси продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко, оппозиция делает громкие заявления о "демократической революции", реальная ситуация более мрачная. Об этом в интервью Delfi сказал эксперт Европейского совета по международным отношениям, старший научный сотрудник European Council on Foreign Relations Густав Грессел.

"Отныне Лукашенко зависит от помощи со стороны России, потом Беларусь станет де-факто российской колонией"
коллаж: Bramaby.com
 – Как вы охарактеризовали бы то, что сейчас происходит в Беларуси? Можно ли назвать это революцией? Каковы причины этих событий? 

– Есть много причин всего этого. Лукашенко управляет Беларусью с 1994 г., люди устали от него. Его экономическая модель кажется все менее надежной как из-за роли России в ней, так и из-за перемен на мировых рынках. Много людей из экономической элиты чувствует, что нужны перемены. Действия Лукашенко в борьбе с COVID-19 также разочаровали людей, они водят, что в соседних странах руководство было активнее. Кроме того, позорные действия по фальсификации выборов – снова 80%, как будто ничто не изменилось. Если бы было 52%, и он признал необходимость перемен, кризиса можно было избежать. Его желание сохранить квазимонархию разочаровало большую часть элиты. Они согласны с тем, что престол в руках Лукашенко, но что в его руках и руках его сына - это уже слишком. Когда видишь, что Лукашенко ничего менять не хочет, революция кажется единственным путем. Однако Лукашенко поддерживает Россия. Поэтому думаю, конец всего этого будет нехорошим. 

– А как с реакцией ЕС на события в Беларуси? Как вы думаете, возымеют ли действие санкции в отношении 15–20 белорусских чиновников? Может, ЕС должен прилагать больше усилий для решения кризиса? Но быть может у ЕС нет стратегии или желания это сделать?
 
– У ЕС нет средств для претворения в жизнь изменений, поэтому его политика может только побудить белорусов к переменам. Но и эти возможности очень ограничены. Поддерживают гражданское общество и СМИ. Санкциями сейчас немногого добьешься, ведь Лукашенко вцепился во власть, и его поддерживает Москва. 

– Должен ли ЕС в данной ситуации перекидывать вину (и санкции) с Минска на Москву? 

– Я бы сказал, если Россия в эту пятницу отклонит предложение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то ЕС придется назвать роль Москвы. Но произойдет ли это? Я сомневаюсь. В ЕС есть пророссийско настроенные страны, которые могут заявлять, что Лукашенко должен уйти, но с Москвой дела у них обстоят иначе. Лидер этих стран не Виктор Орбан, а Эмманюэль Макрон. Поэтому разрешить ситуацию непросто. Можно напугать или вызвать возмущение у Орбана, заставить его соблюдать единую позицию, но труднее надавить на французов. – Но есть и другой фланг стран 

– Литва (другие страны Балтии или Польша), которые активно поддерживают позицию Беларуси ("Путь свободы", убежище для кандидата Светланы Тихановской и т.д). Каковы плюсы и минусы такой позиции, если говорить о будущих отношен с Беларусью и Россией?

 – Кое-кто говорит, что такая политика дает Кремлю аргумент якобы эти страны активно вмешиваются во внутренние дела Беларуси. Но если честно, я никогда еще не видел, чтобы у российских СМИ не хватило "аргументов", если они хотят кого-то в чем-то обвинить. Взгляните на случай Алексея Навального: в России уже говорят, что его отравили немецкие врачи, чтобы обвинить Россию и т.д. Если они хотят создать сюжет для пропаганды, будто бы в Беларусь вторглись марсиане, они это сделают и покажут, что нужен отпор – атомным оружием против Марса. Реальность не имеет значения, и никогда не имела. 

– В статье на прошлой неделе вы говорили, что у России есть несколько вариантов действия в отношении Беларуси – поддержать смену власти (по примеру Армении), поддержать Лукашенко, ввести военные силы. Может, события последних дней показали, какой из сценарием Москва склонна задействовать? 

– Дискуссии вели 1,5 недели. 19 августа состоялась конференция Совета ЕС по Беларуси, тогда было решено поддержать Лукашенко. Пока видна помощь СМИ. Сергей Лавров и Дмитрий Песков решили поддержать Лукашенко, хотя туманно говорили о возможных средствах. Были зафиксированы полеты ФСБ в Беларусь и контакты там. Мы также видим разные оперативные процедуры белорусских служб безопасности, а это вызывает подозрение, что ими руководят русские. Скажем, новые охранники Лукашенко ходят в российской экипировке, до сих пор этого не было. По зафиксированным видам белорусской армии можно предположить, что она находится под командованием Западного военного округа РФ. Это важно не в военном, а в политическом плане – это весть о капитуляции. Итак, решение о поддержке Лукашенко уже принято. Если потом решат его сменить, то это будет скорее косметическая процедура. Отныне он зависит от помощи со стороны России, и Москва может получать любые скидки. Потом Беларусь станет де-факто российской колонией и неважно, кто будет официальным ее руководителем.

 – В выходные Лукашенко заявил о полной боевой подготовке в связи с движением сил НАТО на границе. Насколько опасны такие действия для стабильности в регионе? Должен ли НАТО оценивать это всерьез? 


– Хотя формально учения кажутся большими, я не вижу гармоничного военного сценария. Передислоцируют отдельные батальоны больше для того, чтобы вывести их из городов, подальше от семей, а не для подготовки к войне. Правда, политически этот шаг был важным, поскольку вовлечение пункта национальной обороны де-факто означает то, что Беларусь сдалась России. Сейчас руководит Москва, она может делать, что захочет. Больше у Беларуси в военных решениях слова нет. НАТО за этим наблюдает. Обратите внимание на рост числа самолетов электронной разведки и количество судов вокруг Калининградской области, Польши и стран Балтии. Пока учения значимы лишь для внутренней политики, НАТО, вероятно, реагировать не будет, поскольку лидеры Альянса не хотят дать России повод вместе с армией вмешиваться в дела Беларуси. Но если это перерастет в реальную угрозы, время реакции будет существенным моментом. Я надеюсь, что наши самолеты-разведчики следят за ситуацией. 

– Чем, по вашему мнению, все закончится в Беларуси?

 – Кажется, что режим Лукашенко сохранит помощь Москвы. Как это было в случае с Венесуэлой. Арест лидеров оппозиции усмирит ее пыл, а потом на оппозицию свалят всю вину за экономические проблемы.
Специально для DELFI из Брюсселя, Эвалдас Лабанаускас
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