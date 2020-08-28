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Даже россияне не поверили в то, что Лукашенко выиграл выборы

О том, что выборы в Беларуси прошли честно, заявили только 48% опрошенных россиян.


При этом 38% сказало, что жестокие действия силовиков были необходимы для наведения порядка и 39 процентов россиян назвали причиной продолжающихся уже почти три недели массовых протестов после президентских выборов в Беларуси "провокации зарубежных сил". Таковы данные опубликованного в четверг, 27 августа, опроса, проведенного социологами "Левада-центра". Таким образом, российский агитпроп не срабатывает даже на российской аудитории, что уже говорить про белорусов, которые все происходившее видели своими глазами.   

28% опрошенных россиян полагают, что протесты вспыхнули из-за усталости белорусов от долгого правления Лукашенко, 23% назвали причиной фальсификацию итогов президентских выборов, еще 17% - жестокость силовиков, пишет DW.

Большинство опрошенных (48%) полагают, что президентские выборы прошли честно (вполне честно – 23 процента, в основном честно – 25%). Противоположная точка зрения у 36 процентов респондентов (во многом нечестно – 18% совсем нечестно -18%). При этом к протестующим россияне относятся скорее негативно (39%), чем позитивно (25%). 

Оценки россиянами действий белорусских правоохранителей разделились примерно поровну. 38% респондентов полагают, что жестокие действия силовиков были необходимо для наведения порядка, 35% опрошенных уверены, что избиению людей нет оправдания. Почти каждый пятый респондент (18%) не сомневается, что силовики действовали в рамках закона.

Опрос был проведен методом личного интервью с 20 по 26 августа, в нему участвовали 1600 человек старше 18 лет.
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