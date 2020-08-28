Лилия Шевцова: Беларусь своей драмой завершает распад СССР





Вышедшие на протесты жители Беларуси избавляются от "советскости". Такое мнение российский политолог Лилия Шевцова выразила в блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы"





"Беларусь своей драмой завершает распад СССР. Именно белорусы ставят в этом процессе точку, размораживая остатки советскости. Белорусский протест стал событием, к которому ни Запад, ни Россия оказались не готовы. Беларусь показала, что конфликт между единовластием и его выборной легитимацией можно разрешить, отказавшись либо от выборов, либо от единовластия. Иначе страну будет штормить", – написала она.





По словам политолога, Беларусь стала тестом "для Запада как глобального проекта, защищающего демократические ценности".





"Запад тест провалил. Лишь бы не повторить украинский сценарий, лишь бы не спровоцировать Россию – эти страхи сформировали западную реакцию на Белорусский Август. Дело не только в лицемерии западных элит. Дело в западной модели, которая требует разрешения конфликта через компромиссы. Но эта модель не способна разрешить конфликт общества с диктатором, если он не готов отступить. Более того, Запад не готов к конфронтации с ядерным государством, которое смотрит на мир через призму баланса сил и сдерживания", – объяснила Шевцова.





Она считает, что Россия, в свою очередь, выбрала сценарий сохранение Беларуси в сфере своего притяжения при сохранении действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.





"Кремль счел возможным застолбить свою позицию "главного" по региону. Настроения в России, судя по тому, что 57% наших респондентов поддерживают Лукашенко и только 25% положительно относятся к протестующим (опрос "Левада-центра"), подкрепляют кремлевский выбор. Путин развеял сомнения: Москва Лукашенко не сдает. Пока!" – отметила Шевцова.







