+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Лилия Шевцова: Беларусь своей драмой завершает распад СССР

К протестам в Беларуси оказались не готовы ни в РФ, ни на Западе, считает российский политолог Лилия Шевцова.


Вышедшие на протесты жители Беларуси избавляются от "советскости". Такое мнение российский политолог Лилия Шевцова выразила в блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

"Беларусь своей драмой завершает распад СССР. Именно белорусы ставят в этом процессе точку, размораживая остатки советскости. Белорусский протест стал событием, к которому ни Запад, ни Россия оказались не готовы. Беларусь показала, что конфликт между единовластием и его выборной легитимацией можно разрешить, отказавшись либо от выборов, либо от единовластия. Иначе страну будет штормить", – написала она.

По словам политолога, Беларусь стала тестом "для Запада как глобального проекта, защищающего демократические ценности".

"Запад тест провалил. Лишь бы не повторить украинский сценарий, лишь бы не спровоцировать Россию – эти страхи сформировали западную реакцию на Белорусский Август. Дело не только в лицемерии западных элит. Дело в западной модели, которая требует разрешения конфликта через компромиссы. Но эта модель не способна разрешить конфликт общества с диктатором, если он не готов отступить. Более того, Запад не готов к конфронтации с ядерным государством, которое смотрит на мир через призму баланса сил и сдерживания", – объяснила Шевцова.

Она считает, что Россия, в свою очередь, выбрала сценарий сохранение Беларуси в сфере своего притяжения при сохранении действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Кремль счел возможным застолбить свою позицию "главного" по региону. Настроения в России, судя по тому, что 57% наших респондентов поддерживают Лукашенко и только 25% положительно относятся к протестующим (опрос "Левада-центра"), подкрепляют кремлевский выбор. Путин развеял сомнения: Москва Лукашенко не сдает. Пока!" – отметила Шевцова.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]