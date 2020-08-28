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Эстония ввела санкции против белорусских чиновников

Эстония намерена запретить въезд в страну лицам, которые, по мнению ее властей, причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси.

Санкции Эстонии вводятся скоординированно с Латвией и Литвой
Фото: depositphotos.com

Эстония ввела санкции против белорусских чиновников. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба эстонского правительства.

Как отметили в пресс-службе, ограничения утверждены в отношении лиц, несущих ответственность за фальсификацию президентских выборов в Беларуси и связанное с этим насилие.

Введенные санкции предполагают запрет на въезд в Эстонию. Список лиц, в отношении которых будут введены ограничения, своим приказом утвердит министр иностранных дел Эстонии.

"Народ Республики Беларусь имеет право сам свободно выбирать свое будущее, он ясно выразил волю к демократическим переменам. Единственная возможность для этого – действительно свободные и независимые выборы. Цель введенных Эстонией фокусных санкций – осудить фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов и обеспечить, чтобы ответственные за это лица не могли въехать в Эстонию", – подчеркнул премьер-министр страны Юри Ратас. 

Также отмечается, что Эстония не признает результаты президентских выборов в Беларуси, поскольку "выборы не были ни свободными, ни честными".

Санкции Эстонии вводятся скоординированно с Латвией и Литвой, пишет gordonua.com

ействующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.
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