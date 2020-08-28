Кузьменко: Пока меня не пытались всунуть в дело Шеремета, моей жизни ничего не угрожало





Об этом она сообщила Общественному в интервью, которое было опубликовано 25 августа, отвечая на вопрос, где ее содержали после ареста.





"Это тоже следственный изолятор – изолятор временного содержания. Достаточно строгий изолятор... Это заведение, насколько я поняла, создали для людей, когда считают, что есть угроза их жизни. Когда мне это объяснили, я немножко посмеялась и сказала: знаете, пока ко мне не пришли и пока не пытались меня всунуть в дело Шеремета, моей жизни вообще ничего не угрожало", – сказала Кузьменко.





По ее словам, в этом изоляторе "совсем нет связи с внешним миром, кроме телевизора, он мог быть в камере".









"Ну и связь с адвокатами. Свидания у меня были только три раза – они происходили через стекло и телефон... Я была в камере, рассчитанной на два человека. Не скажу, что там какие-то катастрофические условия – две кровати, тумбочка, столик небольшой, санузел, умывальник. Я ее вымыла, в камере всегда было достаточно чисто. Трехразовое питание, простенькое, диетическое, но абсолютно адекватное. То есть в изоляторе временного содержания (в других не была и, надеюсь, не буду и не узнаю) ужаса не было. Суть в том, что ты полностью изолирован от общества, от семьи, от друзей", – объяснила фигурантка дела Шеремета.





Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.





12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и Кузьменко.





Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.





21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.





22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.





Кузьменко арестовали в декабре 2019 года. 11 августа 2020 года суд отпустил ее под домашний арест. 26 августа стало известно, что с Кузьменко сняли электронный браслет.





Обвинительный акт ей вручили 18 августа.





Все фигуранты дела Шеремета отрицают свою причастность к преступлению.



