The Times: Джонсон может уйти в отставку из-за здоровья

Издание сообщает, что тесть Доминика Каммингса, советника британского премьера, рассказал, что Джонсон все еще страдает из-за последствий коронавируса и планирует в начале 2021 года уйти в отставку.





Мужчина даже сравнил Джонсона с «травмированной лошадью».





«Если вы вернете к работе лошадь, когда она травмирована, она никогда не выздоровеет», — приводятся его слова.



