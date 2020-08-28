Станут ли белорусские протесты антироссийскими?

Белорусский политический аналитик Артем Шрайбман считает, что, несмотря на прозвучавшую угрозу, выступать с антироссийскими заявлениями белорусские оппозиционеры не станут.

В свою очередь, Мария Колесникова прокомментировала признания Путина о "российском резерве" так: «Заявление российской стороны мы считаем свидетельством того, насколько Лукашенко ослаблен, насколько он боится собственного народа и не готов его услышать, что ему приходится обращаться за помощью к соседнему государству»





Однако, по ее словам, антироссийских плакатов на улицах Минска не станет больше: «Белорусский народ с большим уважением относится к российскому. Как раз Лукашенко — тот самый человек, который пытается вбить клин и поссорить народы. Но это не получится. Во-первых, на повестке дня решение наших собственных проблем. А с другой стороны, нет белорусов, которые хотели бы перестать дружить с Россией».