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Станут ли белорусские протесты антироссийскими?

Заявления о сформированном "российском резерве", который в случае обострения может войти в Беларусь, это попытка отвести внимание от персоны Александра Лукашенко.

Станут ли белорусские протесты антироссийскими?
Белорусский политический аналитик Артем Шрайбман считает, что, несмотря на прозвучавшую угрозу,  выступать с антироссийскими заявлениями белорусские оппозиционеры не станут. 
«Координационный совет своим заявлением противостоит попыткам Лукашенко вытолкнуть его в антироссийскую и прозападную нишу. Это борьба за контроль над повесткой. Лукашенко хочет сделать ее внешней, а оппозиция — оставить внутренней»,— сказал Шрайбман в интервью "Коммерсанту".

В свою очередь, Мария Колесникова прокомментировала признания Путина о "российском резерве" так: «Заявление российской стороны мы считаем свидетельством того, насколько Лукашенко ослаблен, насколько он боится собственного народа и не готов его услышать, что ему приходится обращаться за помощью к соседнему государству»

Однако, по ее словам, антироссийских плакатов на улицах Минска не станет больше: «Белорусский народ с большим уважением относится к российскому. Как раз Лукашенко — тот самый человек, который пытается вбить клин и поссорить народы. Но это не получится. Во-первых, на повестке дня решение наших собственных проблем. А с другой стороны, нет белорусов, которые хотели бы перестать дружить с Россией».
"Белорусский партизан"
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